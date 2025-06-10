В ТОП-3 лідерів з експорту органічної продукції до ЄС увійшла Україна — Finance.ua

В ТОП-3 лідерів з експорту органічної продукції до ЄС увійшла Україна Сьогодні 18:33 — Аграрний ринок

В ТОП-3 лідерів з експорту органічної продукції до ЄС увійшла Україна

У 2024 році, порівняно з попереднім періодом, обсяги поставок органічних товарів до країн Європейського Союзу зросли на 17,4% та досягли 203,9 тисячі тонн.

Про це розповідає AgroWeek

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Україна суттєво наростила експорт органічної продукції на європейський ринок.

Завдяки зростанню обсягів експорту Україна посіла третю сходинку серед 123 країн-експортерів органічної продукції до Європейського Союзу.

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За даними органу сертифікації органічного виробництва «Органік Стандарт», такий результат став можливим завдяки наполегливій роботі українських аграріїв, експортерів та експертів.

«Європейська Комісія оприлюднила звіт, і ми маємо привід для гордості: Україна посіла 3 місце серед 123 країн за обсягами постачання органічної продукції до ЄС у 2024 році, — йдеться в повідомленні. — У 2024 році 203,9 тис. тонн органіки було експортовано з України до країн Європейського Союзу — це на 17,4% більше, ніж у 2023 році».

Експорт охоплює різноманітні види органічної продукції: зернові культури, олії, ягоди та фрукти, а також інші товари, які виробляються відповідно до міжнародних стандартів органічного виробництва.

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