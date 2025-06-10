В ТОП-3 лідерів з експорту органічної продукції до ЄС увійшла Україна — Finance.ua
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В ТОП-3 лідерів з експорту органічної продукції до ЄС увійшла Україна

Аграрний ринок
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В ТОП-3 лідерів з експорту органічної продукції до ЄС увійшла Україна
В ТОП-3 лідерів з експорту органічної продукції до ЄС увійшла Україна
У 2024 році, порівняно з попереднім періодом, обсяги поставок органічних товарів до країн Європейського Союзу зросли на 17,4% та досягли 203,9 тисячі тонн.
Про це розповідає AgroWeek.
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Україна суттєво наростила експорт органічної продукції на європейський ринок.
Завдяки зростанню обсягів експорту Україна посіла третю сходинку серед 123 країн-експортерів органічної продукції до Європейського Союзу.
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За даними органу сертифікації органічного виробництва «Органік Стандарт», такий результат став можливим завдяки наполегливій роботі українських аграріїв, експортерів та експертів.
«Європейська Комісія оприлюднила звіт, і ми маємо привід для гордості: Україна посіла 3 місце серед 123 країн за обсягами постачання органічної продукції до ЄС у 2024 році, — йдеться в повідомленні. — У 2024 році 203,9 тис. тонн органіки було експортовано з України до країн Європейського Союзу — це на 17,4% більше, ніж у 2023 році».
Експорт охоплює різноманітні види органічної продукції: зернові культури, олії, ягоди та фрукти, а також інші товари, які виробляються відповідно до міжнародних стандартів органічного виробництва.
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Раніше писали, що прямі втрати сільського господарства України внаслідок повномасштабного вторгнення росії та тимчасової окупації територій станом на початок 2025 року склали $11,2 млрд.
За матеріалами:
Finance.ua
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