Як вплине холодна весна на вартість продуктів: прогноз експерта — Finance.ua
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Як вплине холодна весна на вартість продуктів: прогноз експерта

Аграрний ринок
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Як вплине холодна весна на вартість продуктів: прогноз експерта
Як вплине холодна весна на вартість продуктів: прогноз експерта
Через заморозки в ряді країн уже спостерігається затримка в розвитку овочів. Зокрема, повідомляється про пошкодження врожаю фруктів та зелені в Туреччині, а також у південних регіонах Європи.
Про це розповів гендиректор «Української аграрної конфедерації» Павло Коваль.
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За його словами, проблеми з урожаєм виникли і в Албанії, звідки Україна імпортувала зелений часник. Усе це може призвести до ускладнень із постачанням імпортної продукції та зростання цін.

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«Немає тепла, тому, наприклад, зелені овочі запізнюються у розвитку. Тобто мало того, що логістика імпорту може бути ускладнена, ще й погодні питання впливають», — сказав експерт.

Яких продуктів торкнеться подорожчання

Коваль наголосив, що фрукти цьогоріч точно будуть дорожчими: За його словами, навіть базові продукти будуть дорожчати.
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Експерт додав, що через неможливість постачань житнього борошна з білорусі та росії та обмежені запаси у Польщі, очікується підвищення цін на чорний та пшенично-житній хліб. Разом із цим прогнозується й подорожчання ягід та овочів.
«Утім, це здорожчання не може бути фантастичним, бо треба робити поправку на купівельну спроможність. Можна прогнозувати підвищення цін в середньому на 10−15% порівняно з минулим роком, але на окремі товари — такі як ягоди та кісточкові плоди — воно може бути й більшим», — пояснив фахівець.
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