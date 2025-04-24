Український врожай може стати жертвою війни — Finance.ua

Український врожай може стати жертвою війни Сьогодні 19:33 — Аграрний ринок

Український врожай може стати жертвою війни

як ключовий світовий постачальник зерна завдяки здатності експортувати більшу частину вирощеного. Про це пише Урожаї зернових в Україні далеко не найбільші у світі, але країна зарекомендувала себеПро це пише Reuters

Успіху України сприяло швидке збільшення виробництва кукурудзи, яке у 2010-х роках потроїлось. Деякі ранні прогнози говорять про те, що ця похмура тенденція може зберегтися й у 2025 — 2026 роках, що, якщо вона реалізується, може ще більше скоротити частку експорту України та принести користь конкуруючим постачальникам, як США.

Мізерний урожай української пшениці та відносно середні перспективи росії можуть чинити тиск на світові постачання пшениці у 2026 році. Але олійні культури залишаються світлою плямою для українських фермерів.

З 2022 року зернове господарство в Україні стало переважно збитковим через логістичні проблеми, пов’язані з війною, та інші економічні чинники. Виробництво основних зернових культур — кукурудзи, ячменю та пшениці — у 2024−25 роках було одним із найнижчих за останнє десятиліття, скоротившись на 34% порівняно з показником 2021−22 років через зменшення посівних площ.

Київський аташе Міністерства сільського господарства США оцінив збиральну площу пшениці в Україні у 2025−26 роках на 22-річному мінімумі.

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