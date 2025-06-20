На 2025 рік заплановано збільшити бюджетну підтримку с/г товаровиробників до 10,9 млрд грн — Finance.ua

На 2025 рік заплановано збільшити бюджетну підтримку с/г товаровиробників до 10,9 млрд грн Сьогодні 19:23 — Аграрний ринок

На 2025 рік заплановано збільшити бюджетну підтримку с/г товаровиробників до 10,9 млрд грн

У минулому році бюджетна підтримка с\г виробників склала 7,075 мільярдів гривень та відбувалася за бюджетними програмами Мінагрополітики та Мінекономіки.

Про це сказала нардеп Ніна Южаніна.

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39 відсотків цього обсягу (2,78 млрд грн) було забезпечено за рахунок міжнародних фінансових організацій.

Кошти наших партнерів були спрямовані як дотації на 1 га (70%), як дотації для утримання ВРХ (22%) та як дотації для утримання кіз та овець (8%).

Решта із загального фонду Державного бюджету, в тому числі було спрямовано 1,36 мільярда гривень на надання грантів для створення або розвиток:

— переробних підприємств (65%);

— садівництва, ягідництва та виноградарства (23%);

— тепличного господарства (12%).

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Бюджетне фінансування компенсації витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення у 2024 році склало лише 0,4 млрд грн (пам'ятаємо як понад 2,5 мільярда гривень були забрані для виплати «Зимової єПідтримки»).

На 2025 рік заплановано збільшити бюджетну підтримку с/г товаровиробників до 10,9 млрд гривень, з яких вже 43 відсотки можуть бути профінансовані за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій.

Нагадаємо, Україна увійшла в ТОП-3 лідерів з експорту органічної продукції до ЄС в 2024 році. У 2024 році, порівняно з попереднім періодом, обсяги поставок органічних товарів до країн Європейського Союзу зросли на 17,4% та досягли 203,9 тисячі тонн.

Україна суттєво наростила експорт органічної продукції на європейський ринок.

Завдяки зростанню обсягів експорту Україна посіла третю сходинку серед 123 країн-експортерів органічної продукції до Європейського Союзу.

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