На 2025 рік заплановано збільшити бюджетну підтримку с/г товаровиробників до 10,9 млрд грн — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На 2025 рік заплановано збільшити бюджетну підтримку с/г товаровиробників до 10,9 млрд грн

Аграрний ринок
19
На 2025 рік заплановано збільшити бюджетну підтримку с/г товаровиробників до 10,9 млрд грн
На 2025 рік заплановано збільшити бюджетну підтримку с/г товаровиробників до 10,9 млрд грн
У минулому році бюджетна підтримка с\г виробників склала 7,075 мільярдів гривень та відбувалася за бюджетними програмами Мінагрополітики та Мінекономіки.
Про це сказала нардеп Ніна Южаніна.
Читайте також
39 відсотків цього обсягу (2,78 млрд грн) було забезпечено за рахунок міжнародних фінансових організацій.
Кошти наших партнерів були спрямовані як дотації на 1 га (70%), як дотації для утримання ВРХ (22%) та як дотації для утримання кіз та овець (8%).
Решта із загального фонду Державного бюджету, в тому числі було спрямовано 1,36 мільярда гривень на надання грантів для створення або розвиток:
—  переробних підприємств (65%);
—  садівництва, ягідництва та виноградарства (23%);
—  тепличного господарства (12%).
Читайте також
Бюджетне фінансування компенсації витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення у 2024 році склало лише 0,4 млрд грн (пам'ятаємо як понад 2,5 мільярда гривень були забрані для виплати «Зимової єПідтримки»).
На 2025 рік заплановано збільшити бюджетну підтримку с/г товаровиробників до 10,9 млрд гривень, з яких вже 43 відсотки можуть бути профінансовані за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій.
Нагадаємо, Україна увійшла в ТОП-3 лідерів з експорту органічної продукції до ЄС в 2024 році. У 2024 році, порівняно з попереднім періодом, обсяги поставок органічних товарів до країн Європейського Союзу зросли на 17,4% та досягли 203,9 тисячі тонн.
Україна суттєво наростила експорт органічної продукції на європейський ринок.
Завдяки зростанню обсягів експорту Україна посіла третю сходинку серед 123 країн-експортерів органічної продукції до Європейського Союзу.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems