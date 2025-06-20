Скільки коштує оренда гектара української землі у 2025 році — Finance.ua

Скільки коштує оренда гектара української землі у 2025 році Сьогодні 09:36 — Аграрний ринок

Скільки коштує оренда гектара української землі у 2025 році

Державна земля — це затребуваний ресурс, за який аграрії змагаються незалежно від розміру ділянок. Про це свідчать результати роботи Земельного банку.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Він зазначив, що пропозиція суборенди активізувала ринок — і дала кожному шанс отримати землю на прозорих умовах.

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Попит стабільно високий у всіх сегментах за розміром земельних ділянок:

до 10 га — у середньому 3,2 пропозицій на один лот;

10−50 га — 7 пропозицій/лот;

50−100 га — 8,1 пропозицій/лот;

100−200 га — 7,4 пропозицій/лот;

200−500 га — 7,5 пропозицій/лот;

500−1000 га — 12 пропозицій/лот;

понад 1000 га — 6 пропозицій/лот.

Конкуренція дає ефект: середня вартість суборенди склала 21 500 грн за гектар, а в деяких сегментах ціна зростала до понад 30 тис. грн/га.

«І це лише частина ефекту. Кожен гектар, який виходить в обіг, запускає економіку: вирощування продукції, сплату податків, мінімальне податкове зобов’язання (МПЗ), зайнятість у громадах», — написав Коваль.

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За його словам, завдяки відкритим торгам держава повертає землю у роботу — а фермери отримують рівний доступ до ресурсу.

Зігдно з даними Опендатабота, наприкінці квітня 2025 року середня вартість одного гектара землі становила 86 655 гривень (+32 тис. грн від попереднього місяця). Це найвищий показник з початку року і вагомий сигнал для ринку, який перебуває у фазі трансформації.

Найвища середня ціна була зафіксована у Дніпропетровській області — 358 305 грн за гектар.

На другій позиції — Івано-Франківська область із середньою ціною 172 336 грн/га.

Далі йдуть Тернопільщина (162 417 грн), Львівщина (104 046 грн) та Донеччина (101 047 грн).

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