Понад 1 млрд грн заробили організатори земельних торгів в системі Прозорро — Finance.ua

Понад 1 млрд грн заробили організатори земельних торгів в системі Прозорро Вчора 17:00 — Казна та Політика

Понад 1 млрд грн заробили організатори земельних торгів в системі Прозорро

Понад 1 млрд грн заробили організатори земельних торгів в системі Прозорро. Продажі від початку 2025 року.

Про це повідомили Прозорро.Продажі.

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Земельні торги в державній електронній системі Прозорро. Продажі принесли організаторам понад 1 млрд грн від початку 2025 року.

З цих коштів:

понад 577,3 млн грн на рік надходить від оренди,

понад 331,2 млн грн — дохід від продажу державних та комунальних не с/г земель та приватних ділянок,

понад 123,1 млн грн залучили від реалізації арештованих земель.

Від початку року в системі відбулося майже 3.4 тис. успішних онлайн-аукціонів. За цей час земельні торги в системі вже оголосили понад 1.3 тис. організаторів. Це громади, Земельний банк (проєкт Фонду держмайна України), приватні та державні виконавці, що реалізують арештовані ділянки, та приватні власники.

Більшість успішних торгів припадає на громади: понад 2.3 тис. реалізовані комунальні ділянки принесли до місцевих бюджетів майже 489 млн грн.

Найбільше торгів відбулося на:

Одещині — 236,

Львівщині — 234,

Черкащині — 205.

За землі на онлайн-аукціонах від початку року вже позмагалися майже 6.3 тис. учасників. В середньому конкуренція на торгах складає понад 3 учасники. Фінальна ціна ділянок за результатами онлайн-аукціонів зросла більш ніж вдвічі.

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Станом на 27 травня 2025 року для продажу та оренди в системі доступні понад 3.5 тис. ділянок загальною стартовою вартістю майже 1.5 млрд грн. Взяти участь в земельних торгах може кожен охочий, зареєструвавшись на одному з акредитованих в системі Прозорро. Продажі майданчиків

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, торги з реалізації землі в системі Прозорро. Продажі відбуваються з жовтня 2021 року. За цей час відбулося майже 23.5 тис. успішних земельних онлайн-аукціонів на майже 5.9 млрд грн.

12 вересня 2024 року АТ «Прозорро.Продажі» за підтримки Міністерства економіки України спільно з Міжнародною Фінансовою Корпорацією (IFC) та Державним секретаріатом з економічних справ Швейцарії (SECO) презентували новий сервіс факторингу.

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