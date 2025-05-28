Понад 1 млрд грн заробили організатори земельних торгів в системі Прозорро — Finance.ua
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Понад 1 млрд грн заробили організатори земельних торгів в системі Прозорро

Казна та Політика
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Понад 1 млрд грн заробили організатори земельних торгів в системі Прозорро
Понад 1 млрд грн заробили організатори земельних торгів в системі Прозорро
Понад 1 млрд грн заробили організатори земельних торгів в системі Прозорро. Продажі від початку 2025 року.
Про це повідомили Прозорро.Продажі.
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Земельні торги в державній електронній системі Прозорро. Продажі принесли організаторам понад 1 млрд грн від початку 2025 року.
З цих коштів:
  • понад 577,3 млн грн на рік надходить від оренди,
  • понад 331,2 млн грн — дохід від продажу державних та комунальних не с/г земель та приватних ділянок,
  • понад 123,1 млн грн залучили від реалізації арештованих земель.
Від початку року в системі відбулося майже 3.4 тис. успішних онлайн-аукціонів. За цей час земельні торги в системі вже оголосили понад 1.3 тис. організаторів. Це громади, Земельний банк (проєкт Фонду держмайна України), приватні та державні виконавці, що реалізують арештовані ділянки, та приватні власники.
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Більшість успішних торгів припадає на громади: понад 2.3 тис. реалізовані комунальні ділянки принесли до місцевих бюджетів майже 489 млн грн.

Найбільше торгів відбулося на:

  • Одещині — 236,
  • Львівщині — 234,
  • Черкащині — 205.
За землі на онлайн-аукціонах від початку року вже позмагалися майже 6.3 тис. учасників. В середньому конкуренція на торгах складає понад 3 учасники. Фінальна ціна ділянок за результатами онлайн-аукціонів зросла більш ніж вдвічі.
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Станом на 27 травня 2025 року для продажу та оренди в системі доступні понад 3.5 тис. ділянок загальною стартовою вартістю майже 1.5 млрд грн. Взяти участь в земельних торгах може кожен охочий, зареєструвавшись на одному з акредитованих в системі Прозорро. Продажі майданчиків.

Довідка Finance.ua:

  • Нагадаємо, торги з реалізації землі в системі Прозорро. Продажі відбуваються з жовтня 2021 року. За цей час відбулося майже 23.5 тис. успішних земельних онлайн-аукціонів на майже 5.9 млрд грн.
  • 12 вересня 2024 року АТ «Прозорро.Продажі» за підтримки Міністерства економіки України спільно з Міжнародною Фінансовою Корпорацією (IFC) та Державним секретаріатом з економічних справ Швейцарії (SECO) презентували новий сервіс факторингу.
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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