«Прозорро.Продажі» запустило новий сервіс — Finance.ua

«Прозорро.Продажі» запустило новий сервіс Вчора 16:12 — Фондовий ринок

«Прозорро.Продажі» запустило новий сервіс

12 вересня 2024 року АТ «Прозорро.Продажі» за підтримки Міністерства економіки України спільно з Міжнародною Фінансовою Корпорацією (IFC) та Державним секретаріатом з економічних справ Швейцарії (SECO) презентували новий сервіс факторингу.

Про це повідомив Урядовий кватал

Сервіс факторингу був створений за підтримки Міністерства економіки України та IFC у межах проекту «Фінансування на основі активів».

Член правління Прозорро. Продажі Григорій Легенченко познайомив присутніх із функціоналом та можливостями нового сервісу. Спікер наголосив, що напрям факторингу отримав значну підтримку держави та включений у стратегію розвитку Національного банку України з розвитку кредитування.

Підтримують проект міжнародні та українські організації — IFC, член Групи Світового Банку, УАТФФ, НАБУ, ЕВА тощо. Під час презентації учасники дізнались про етапи запровадження сервісу та його переваги для малого, середнього бізнесу, держзакупівель.

«Сервіс факторингу допоможе оперативно отримувати кошти для покриття поточних витрат, інвестицій у подальший розвиток чи масштабування виробництва. Завдяки новому цифровому інструменту плануємо сприяти покращенню мікро- та макроекономічної ситуації в державі та спільно з партнерами реалізовувати стратегічні цілі», прокоментував Григорій Легенченко.

Перший заступник Міністра економіки України Олексій Соболев наголосив на важливості підтримки малого і середнього бізнесу, зазначивши, що новий напрям факторингу є частиною стратегії Міністерства економіки на 2024−2027 роки.

«Торік для підтримки розвитку підприємництва ми запустили програму „Доступний факторинг“. Вона полегшує доступ бізнесу до оборотних коштів та дозволяє проводити закупівлі і продаж товарів з відстрочкою платежу та компенсацією від держави ставки на рівні 13%. Сьогодні цим фінансовим інструментом у межах програми скористалися 24 компанії на загальну суму понад 371 млн гривень. Це запорука сталого розвитку українського підприємництва та зміцнення економіки», — пояснив Олексій Соболев.

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