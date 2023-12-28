Онлайн-аукціони через «Прозорро.Продажі» принесли до бюджетів у 2023 р. понад 14 млрд грн — Finance.ua
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Онлайн-аукціони через «Прозорро.Продажі» принесли до бюджетів у 2023 р. понад 14 млрд грн

Казна та Політика
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Онлайн-аукціони через «Прозорро.Продажі» принесли до бюджетів у 2023 р. понад 14 млрд грн
Онлайн-аукціони через «Прозорро.Продажі» принесли до бюджетів у 2023 р. понад 14 млрд грн
У 2023 році онлайн-аукціони в державній електронній торговій системі Прозорро. Продажі допомогли заробити до бюджетів різних рівнів понад 14 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
«На кінець 2023 року через державні онлайн-аукціони в системі Прозорро. Продажі реалізовуються публічні активи на понад 20 ринках. Цього року майже 26 тисяч учасників — малий, середній та великий бізнес, а також громадяни, що шукали активи для своїх потреб, взяли участь в електронних торгах. Вони купували та орендували на онлайн-аукціонах державну та комунальну нерухомість, землю, отримували в прозорий спосіб спецдозволи на користування надрами, промисел, змагалися за активи банкрутів, ліквідованих банків. А це своєю чергою є важливим внеском і у залучення приватних інвестицій у державні та комунальні активи і у забезпечення стабільності економіки», — зазначила міністр економіки України Юлія Свириденко.
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З 14 млрд грн понад 4,8 млрд грн складають кошти, залучені Фондом гарантування вкладів від продажу активів банків, що ліквідуються. Майже 3,3 млрд грн надійшло до бюджетів різних рівнів за підсумками онлайн-аукціонів з малої приватизації державного та комунального майна.
Ще майже 2,7 млрд грн одержали організатори торгів з реалізації активів у справах про банкрутство для розрахунків з кредиторами боржників. Майже 1,4 млрд грн у 2023 році складають доходи організаторів земельних торгів за результатами успішних електронних аукціонів.
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Найдорожчий реалізований актив в системі у 2023 році - майно збанкрутілого ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат», яке продали за майже 700 млн грн.
Серед топ-3 активів з найвищою фінальною вартістю: два лоти від Фонду гарантування вкладів. За права вимоги за кредитними договорами із забезпеченням у вигляді електростанції на сонячних батареях, її обладнання та бездокументарних акцій переможець сплатив понад 680 млн грн. Права вимоги за кредитними договорами із забезпеченням у вигляді ТЦ «Магелан» у Києві, майнового комплексу та дебіторську заборгованість, що належали колишній дочірній структурі російського банку, продали за понад 620 млн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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