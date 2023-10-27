Майно авіакомпанії «МАУ» розпродують на аукціонах — Finance.ua

Майно авіакомпанії «МАУ» розпродують на аукціонах Сьогодні 11:45 — Фондовий ринок

Майно авіакомпанії «МАУ» розпродують на аукціонах

Майно авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», яка до повномасштабного російського вторгнення була найбільшою в Україні, розпродують на аукціонах державного підприємства «СЕТАМ».

Про це пише профільне видання avianews.com.

Так, вже продано торгові марки з назвою та логотипом МАУ та дочірньої компанії «МАУТЕХНІК», яка ремонтувала літаки.

«З молотка пішли частка 99% у «МАУТЕХНІК», частка 62,43% у хендлінговій компанії «Інтеравіа», яка реєструвала пасажирів та подавала трапи до літаків в аеропортах України, а також приміщення авіакас у центрі Києва.

Зараз на «СЕТАМ» продаються запчастини для літаків та інструменти для технічного обслуговування авіалайнерів. На аукціоні можна купити крісла для літаків, установку для миття повітряних суден, авіазапчастини та водило для транспортування повітряних суден", — йдеться у повідомленні.

При цьому всі торгові марки МАУ, які були виставлені на аукціон, викупило ТОВ «Океалос Компані», створене 29 липня 2022 року. Ця компанія купила і найдорожчий лот — частку 62,43% у хендлінгової компанії «Інтеравіа» за 38,9 млн грн.

Авіакаси в центрі Києва продали Костянтину Герасименко за 6,7 млн грн. А 99% частку у «МАУТЕХНІК» за 195 грн викупив Олег Ткачук, додає avianews.com.

Як нагадує видання, у 2022 році «МАУ» припинила польоти на тлі конфлікту партнерів Арона Майберга та Ігоря Коломойського.

У 2023 році три літаки з парку МАУ перейшли у флот української авіакомпанії «Роза Вітрів», яку також пов’язують з Ігорем Коломойським.

Економічна Правда За матеріалами:

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