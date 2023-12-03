Які культові речі знаменитостей було продано з аукціонів для допомоги Україні — Finance.ua

Які культові речі знаменитостей було продано з аукціонів для допомоги Україні Сьогодні 20:41 — Казна та Політика

Річард Гір і кабріолет Jaguar XK8 1999 року

Україні для боротьби з російською агресією важлива будь-яка фінансова підтримка — допомога від міжнародних організацій та держав, приватні пожертвування, донати українців.

Журналісти сайту «Слово і діло» зробили добірку аукціонів, на яких заради України було продано особисті речі вітчизняних та світових політиків і селебрітіс.

На аукціоні в Лондоні, який відбувся у рамках благодійного вечора Brave Ukraine, минулого року було продано флісову куртку президента Володимира Зеленського. У цій куртці він записував перші відеозвернення на початку повномасштабної війни.

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Річ було продано за 90 тисяч фунтів стерлінгів, які направили на гуманітарну допомогу Україні.

До речі, минулого року на благодійному аукціоні у Вашингтоні було продано ще один предмет одягу Зеленського — вишиванку, яку він одягав на свято 19 травня. Її продали за 100 тисяч доларів, які надіслали рахунки НБУ на придбання озброєння, медичного обладнання чи гуманітарної допомоги.

Своєю особистою річчю заради України пожертвував ще один український політик — мер Києва Віталій Кличко. На аукціоні за 350 тисяч гривень було продано велосипед, з якого Кличко впав у центрі міста у 2016 році. Кошти з того аукціону направили на закупівлю дронів для ЗСУ.

Волонтер Сергій Притула у липні продав на аукціоні справді культову річ із кабінету керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова — карту з розділеною територією росії. Стартова ціна лота становила 400 тисяч гривень, але продати вдалося за 14 млн. Кошти пішли на закупівлю п’яти безпілотних комплексів EOS C VTOL для десантно-штурмових підрозділів ГУР.

На забезпечення потреб бригади «Маґура» пішли 600 тисяч гривень, які отримали від продажу на аукціоні іменної ручки президента США Джо Байдена. Ручку для аукціону надав тодішній гендиректор «Укроборонпрому» Юрій Гусєв — він отримав її у подарунок від Байдена під час його візиту до України в якості віце-президента у 2017 році.

Українська співачка Джамала продала на аукціоні своє фортепіано. Виручені 400 тисяч гривень було віддано на потреби 10 морської авіаційної бригади ім. Ігоря Бедзая.

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Гурт Kalush Orchestra продав на аукціоні свій головний трофей минулого року — кубок Євробачення-2022 у вигляді скляного мікрофону. Кубок викупили за 900 тисяч доларів, які спрямували на закупівлю безпілотників для армії.

Крім того, фронтмен гурту Олег Псюк продав на аукціоні свою легендарну рожеву панаму, в якій виступав на конкурсі - за 300 тисяч доларів.

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан виставила на аукціон на eBay іменну ляльку Барбі, щоб зібрати кошти для клініки реабілітації військових. Лялька була продана за 10,4 тисяч доларів.

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На аукціонах для збору коштів для України було також продано два «зіркові» автомобілі. Американський актор Річард Гір виставив на продаж кабріолет Jaguar XK8 1999 року випуску. Його продали за понад 31 тисячу доларів, які пішли на гуманітарну допомогу.

Український співак Андрій Данилко виставив на лондонському аукціоні RM Sotheby’s автомобіль вокаліста Queen Фредді Мерк’юрі Rolls-Royce Silver Shadow 1974 року. Мерк’юрі купив Rolls-Royce у 1979 році і володів ним до самої смерті в 1991-му.

Автомобіль знаходився у власності Данилка близько десяти років і зберігався у Лондоні. Його продали за 250 тисяч фунтів, гроші передали реабілітаційному центру Superhumans.

Футболку португальського футболіста Кріштіану Роналдо було продано за 1 млн 50 тисяч гривень, щоб покрити реабілітацію військового Василя Гриценка з батальйону «Вовки Да Вінчі».

Інфографіка: «Слово і діло»

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