Скільки коштів задонатили українці у найбільші фонди в 2023 році (інфографіка) — Finance.ua

Скільки коштів задонатили українці у найбільші фонди в 2023 році (інфографіка) Вчора 11:01 — Особисті фінанси

За 9 місяців 2023 року три найбільші фонди України зібрали 12,5 млрд гривень.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Найбільше донатів у період з січня по вересень 2023-го зібрала платформа United24 — 7,94 млрд гривень або 63% від загального обсягу. Майже чверть коштів — трохи більше 3 млрд гривень — отримав фонд «Повернись живим», ще близько 1,5 млрд гривень (12%) надійшло до фонду Сергія Притули.

Інфографіка: Опендатабот

United24

Від початку року найбільше пожертв надійшло для потреб ЗСУ — 7,06 млрд гривень (89% від загального обсягу).

У травні 2023 року платформа United 24 розпочала збори за двома новими напрямами — на гуманітарне розмінування та потреби освіти і науки.

Протягом п’яти місяців на відповідні рахунки було перераховано 31 млн гривень та 76 млн гривень.

Інфографіка: Опендатабот

Загалом платформа United24 зібрала переважну більшість — дві третини від загальної суми донатів всіх фондів.

Інфографіка: Опендатабот

Фонд «Повернись живим»

Фонд «Повернись живим» у серпні 2023-го побив свій рекорд — тоді на його рахунки надійшло 0,5 млрд гривень, що є найкращим показником за останні півтора роки.

Більше донатів цей фонд збирав лише у перші місяці повномасштабного вторгнення. При цьому, 281 млн гривень, або понад половину серпневих донатів, «Повернись живим» отримав за п’ять днів — з 14-го по 18-е число. Саме тоді у фонді проходив проєкт «Операція «Єдність», у рамках якого збиралися кошти на 10 000 FPV-дронів з боєкомплектом.

Загалом з травня 2022 року на рахунки цього фонду, в середньому, надходило 320 млн гривень на місяць.

Інфографіка: Опендатабот

Фонд Сергія Притули

Фонд Сергія Притули рекордну суму донатів — майже 243 млн гривень — зібрав у липні.

У фонді зазначають, що це пов’язано із проведенням Мегазбору на закупи українським військовим безпілотників, човнів та вантажівок.

Усього, в середньому, на місяць фонд Притули збирає 170 млн гривень.

Інфографіка: Опендатабот

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