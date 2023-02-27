Скільки криптовалютних донатів вдалося зібрати з початку війни — Finance.ua

Скільки криптовалютних донатів вдалося зібрати з початку війни Сьогодні 15:13 — Криптовалюта

Скільки криптовалютних донатів вдалося зібрати з початку війни

Криптовалютні донати на підтримку України після початку повномасштабної війни перевищують аналогічний показник рф у 44 рази. Про це йдеться у звіті Elliptic.

Аналітики вивчили транзакції на суму понад $230 млн. Понад $212,1 млн із цих коштів зібрано прихильниками України, причому багато з ініціатив підтримуються або ініціюються українським урядом, на офіційні гаманці якого надійшло $83,3 млн.

Ініціативи з боку DeFi-проєктів та ДАО, а також NFT-кампанії дозволили залучити на потреби України понад $78 млн.

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А ось проросійські криптодонати становили $4,8 млн. Ще $0,7 млн залучили антиурядові організації в білорусі, що є ключовим союзником росії.

При цьому в Elliptic встановили, що понад 10% проросійських пожертв надходять із незаконних джерел, включаючи даркнет-ринки, підсанкційні організації та продавців вкрадених кредитних карток.

В Україні аналогічний показник становить менше ніж 2% від загальної суми донатів — переважно «брудні» кошти проходять через міксер Tornado Cash, який перебуває під санкціями США.

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