Скільки криптовалютних донатів вдалося зібрати з початку війни — Finance.ua
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Скільки криптовалютних донатів вдалося зібрати з початку війни

Криптовалюта
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Скільки криптовалютних донатів вдалося зібрати з початку війни
Скільки криптовалютних донатів вдалося зібрати з початку війни
Криптовалютні донати на підтримку України після початку повномасштабної війни перевищують аналогічний показник рф у 44 рази. Про це йдеться у звіті Elliptic.
Аналітики вивчили транзакції на суму понад $230 млн. Понад $212,1 млн із цих коштів зібрано прихильниками України, причому багато з ініціатив підтримуються або ініціюються українським урядом, на офіційні гаманці якого надійшло $83,3 млн.
Ініціативи з боку DeFi-проєктів та ДАО, а також NFT-кампанії дозволили залучити на потреби України понад $78 млн.
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А ось проросійські криптодонати становили $4,8 млн. Ще $0,7 млн залучили антиурядові організації в білорусі, що є ключовим союзником росії.
При цьому в Elliptic встановили, що понад 10% проросійських пожертв надходять із незаконних джерел, включаючи даркнет-ринки, підсанкційні організації та продавців вкрадених кредитних карток.
В Україні аналогічний показник становить менше ніж 2% від загальної суми донатів — переважно «брудні» кошти проходять через міксер Tornado Cash, який перебуває під санкціями США.
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За матеріалами:
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