Скільки українців і які суми донатили на ЗСУ – результати дослідження — Finance.ua
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Скільки українців і які суми донатили на ЗСУ – результати дослідження

Особисті фінанси
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Скільки українців і які суми донатили на ЗСУ – результати дослідження
Скільки українців і які суми донатили на ЗСУ – результати дослідження
Упродовж останніх трьох місяців 18,2% українців не донатили на ЗСУ та не допомагали волонтерам.
Такі дані опублікували Український інститут майбутнього спільно з «Нью Імідж Маркетинг Груп».
Чоловіки частіше вказують більші суми середньомісячних донатів, ніж жінки, втім більша кількість жінок стверджували, що робили пожертви впродовж трьох місяців. Так, 19,6% чоловіків відповіли, що не виділяли кошти на ЗСУ і допомогу волонтерам впродовж 3-ох місяців, серед жінок — 17,1%.
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Найменша частка тих, хто не робив донатів/пожертв — серед опитаних Заходу (13,1%)та Центру (15,2%), найбільша — серед опитаних Півдня та Сходу. 24,5% жителів Півдня не допомагали Збройним силам і 23,9% — Сходу.
Загалом, найменша частка тих, хто не допомагав, — серед респондентів віком 18-35 років, зокрема ця вікова категорія також вказує більші суми середньомісячних донатів.
Таблиця: uifuture.org
Таблиця: uifuture.org
Також дослідники дізналися, скільки коштів щомісячно впродовж останніх 3 місяців українці перераховували на потреби ЗСУ і волонтерів.
Найпоширеніший щомісячний донат складає 51-100 грн. Таку відповідь підтримали 16,4% респондентів.
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11% опитаних щомісяця перераховували до 50 грн і ще 11% — 101-200 грн.
10% учасників дослідження зі свого бюджету донатили 201-300 грн. 9,2% — 501-1000 грн. 8,8% українців виділили 400-500 грн.
Таблиця: uifuture.org
Таблиця: uifuture.org

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