Українці зібрали понад 58,5 мільйона на дрони-камікадзе, купуючи «міцну» сіль — Finance.ua

Українці зібрали понад 58,5 мільйона на дрони-камікадзе, купуючи «міцну» сіль Сьогодні 15:16 — Казна та Політика

Українці зібрали понад 58,5 мільйона на дрони-камікадзе, купуючи «міцну» сіль

У межах продажу спеціальної партії солі «Міць. Українська кам’яна» вдалось зібрати понад 58,5 млн грн. Це дасть змогу придбати українській розвідці близько 2200 дронів-камікадзе.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Телеграмі

«Зібрали понад 58,5 грн через United24 на дрони-камікадзе для ГУР. Усе завдяки проєкту „Міць. Українська кам’яна“. Тепер розвідка отримає понад 2200 безпілотників FPV. Це стало можливим завдяки кожному, хто придбав свою пачку міці. А також внескам наших донорів та бізнесу, який понад рік безупинно підтримує армію», — зазначив він.

Федоров уточнив, що компанія Rozetka та Сільпо взяли на себе частину витрат на собівартість солі. Другу частину — покрили донори United24. Ще понад 8 млн грн зібрали завдяки розіграшу п’ятьох пачок солі з автографом начальника ГУР Кирила Буданова.

Нагадаємо, до річниці повномасштабного вторгнення ДП «Артемсіль» та фандрейзингова платформа United24 випустили спеціальну партію солі — «Міць. Українська кам’яна», видобутої в Соледарі, щоб підтримати Головне управління розвідки Міністерства оборони України, — сформувати флотилію дронів-камікадзе.

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Укрінформ За матеріалами:

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