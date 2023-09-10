Середній донат знизився. Як ІТ-спеціалісти підтримують ЗСУ — аналітика Сьогодні 07:43 — Особисті фінанси

Середній донат знизився. Як ІТ-спеціалісти підтримують ЗСУ — аналітика

Минулого літа понад 80% українських айтівців регулярно донатили в середньому 10% своїх доходів. Цього року до повномасштабної війни додалася криза у світовому ІТ, і ситуація ускладнилася. Хоча, як і торік, більш як 80% айтівців регулярно переказують гроші на підтримку армії, середній донат впав з $270 до $190 на місяць.

Про це свідчать результати дослідження порталу Dou.ua.

Більшість фахівців продовжує донатити

Більшість айтівців, незалежно від спеціалізації, рівня доходів і місця проживання, активно переказують кошти на ЗСУ. Загалом 81% фахівців регулярно беруть участь у різних зборах.

Найчастіше донатять досвідчені айтівці з високими зарплатами. Регулярно допомагають армії понад 80% респондентів з доходом більше як $1000 і тайтлом Middle+.

Проте навіть серед тих, хто наразі витрачає більше, ніж заробляє, 61% дають кошти на ЗСУ. Інтерни та джуни донатять дещо рідше, ніж їхні досвідченіші колеги, але понад 60% з них все ж підтримують армію фінансово. Серед фахівців, які заробляють до $500 на місяць, 46% роблять пожертви.

Фахівці, які перебувають за кордоном, активно підтримують українську армію. Ті, хто планує повернутися в Україну, частіше долучаються до зборів проти тих, хто планує залишитися в іншій країні (82% проти 69%).

Медіанний донат за рік зменшився на 30%

Розмір середньомісячної пожертви за рік зменшився на 30%, з $270 минулого літа до $190 сьогодні. Менше стали донатити айтівці всіх спеціалізацій, тайтлів і місця проживання.

Інфографіка: Dou

Сьогодні айтівці переказують менше доходів, ніж на початку повномасштабного вторгнення. У 2022 році 40% айтівців донатили понад 10% свого доходу, а цього року таких 24%. Найчастіше айтівці віддають на благодійність до 5% доходу (44% донаторів), а ще 32% — від 6 до 10%. 2% переказують більше ніж 50% зарплати.

Інфографіка: Dou

Торік медіанний донат айтівців усіх тайтлів і спеціалізацій становив близько 10% зарплати, а у фахівців з високими доходами (Architect, Tech Lead) — 15%. Нині фахівці, які заробляють до $2000, переказують 5−9% зарплати, а всі інші — 10%.

Фахівці до 25 років, незалежно від доходів, теж схильні допомагати фінансово армії рідше та менше за старших колег (5% від доходу проти 10%).

Розмір індивідуальних пожертв дуже різний: 25% фахівців з найменшими донатами віддають до $80 на місяць, а 25% з найбільшими — понад $420. 8% айтівців щомісяця жертвують понад $1000.

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Українські айтівці за кордоном щомісяця переказують на допомогу Україні близько $230. Це більше, ніж фахівці, які нині живуть в Україні (їхній медіанний донат — $180).

Ця різниця зумовлена вищими доходами фахівців за кордоном ($3600 на місяць проти $2700 в Україні). Спеціалісти, які живуть в Україні, донатять більшу частину своїх доходів, ніж ті, хто живе за кордоном (у середньому 10% проти 6%), проте через меншу медіанну зарплату їхні щомісячні донати дещо нижчі, ніж в емігрантів.

Інфографіка: Dou

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