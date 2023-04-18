Українці стали вдвічі менше донатити на ЗСУ: які суми жертвують (опитування) — Finance.ua

Українці стали вдвічі менше донатити на ЗСУ: які суми жертвують (опитування) Сьогодні 21:03 — Особисті фінанси

Українці стали вдвічі менше донатити на ЗСУ: які суми жертвують (опитування)

Українці донатять на ЗСУ 1525 гривень у середньому. Це вдвічі менше, ніж рік тому.

Про це свідчать результати опитування комунікаційної агенції Postmen.

Дослідники опитали близько 80% українців, які залишилися в Україні, та близько 20% тих, хто виїхав за кордон після початку повномасштабного вторгнення рф (найбільше з них перебувають у Польщі, Німеччині, Великій Британії і Франції). Більшість із них, 82%, не планує повертатися в Україну до закінчення війни.

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Для порівняння, станом на лютий 2023 року середня сума донату в «Повернись живим» становила 3500 гривень. А у лютому 2022 року, рік тому, ця сума складала 2000 гривень.

Більше половини опитаних (56,8%) стверджує, що їхні витрати значно збільшилися. Водночас зросла й частка тих, у кого зменшилися заощадження чи вони взагалі відсутні. Про те, що мають фінансовий запас на пів року й більше, сказали менше 40% респондентів.

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Українці не економлять на продуктах (45%), ліках (42%) і оплаті комунальних послуг (31%). Більша частина, 61,7% стали більше підтримувати українські бренди. Серед них 69% жінок і 55% чоловіків.

Щодо донатів, то чим старший опитуваний, тим менша сума його пожертв (особливо серед українців старше 50 років). Молодь готова віддавати найбільше. Загалом 90,3% протягом року донатили на ЗСУ.

Найбільше донатів надсилали у фонд «Повернись живим» (68%) і фонд Сергія Притули (58%). Також 45% робили донати у фонди «Таблеточки» і UAnimals.

The Village Україна За матеріалами:

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