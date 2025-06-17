Як можна продати земельну ділянку без кадастрового номера — всі нюанси Сьогодні 19:54 — Нерухомість

Як можна продати земельну ділянку без кадастрового номера — всі нюанси

Продаж земельної ділянки без кадастрового номера неможливий у правовому полі. Якщо ви плануєте відчуження ділянки, то першочергово подбайте про внесення її до кадастру.

Про це розповіли експерти Земельного фонду України.

Що таке кадастровий номер

Це унікальний код, який присвоюється кожній земельній ділянці при внесенні її до Державного земельного кадастру. Саме цей номер дозволяє ідентифікувати ділянку як об’єкт права власності.

Чи можна обійтися без нього

Закон України однозначно передбачає, що жодна нотаріальна угода щодо відчуження (продажу, дарування, обміну тощо) земельної ділянки не може бути укладена без кадастрового номера.

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Нотаріус зобов’язаний перевірити наявність кадастрового номера перед посвідченням договору. Якщо номеру ж немає, то нотаріальна дія не відбудеться.

Наслідки

Жоден реєстратор не внесе до Державного реєстру прав договір купівлі-продажу без кадастрового номера.

Покупець не стане законним власником.

Продаж буде визнано недійсним, якщо хтось спробує його провести в обхід вимог.

Що робити, якщо ділянка не має кадастрового номера

Звернутися до землевпорядної організації для виготовлення технічної документації. Подати документи до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або через електронний кабінет. Отримати витяг із Державного земельного кадастру з присвоєним номером.

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