Усе здорожчало через несприятливі погодні умови навесні — аналітик про фрукти й овочі Сьогодні 06:46 — Аграрний ринок

Усе здорожчало через несприятливі погодні умови навесні — аналітик про фрукти й овочі

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка зауважив, що фрукти й овочі здорожчали через несприятливі погодні умови навесні.

Про це він розповів в ефірі Громадського радіо:

«Все (фрукти та овочі. — Ред.) зросло через несприятливі погодні умови навесні. Ця причина переросла у деякий неврожай або збільшення собівартості виробництва продукції, що і вплинуло на здорожчання ціни», — зазначив Гопка.

Він додав, що якщо ж говорити про ціни, які приємно вразили, порівняно з минулим роком, то це огірки. «Вони у цьому році, мабуть, дешевші, ніж минулого», — пояснив експерт.

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За його словами, зараз ще не розпочався сезон помідорів з відкритого ґрунту, але, скоріше за все, варто очікувати, що і помідори у цьому році будуть дешевшими, ніж минулого. На це є декілька причин. Це збільшення пропозиції за рахунок імпорту та закритого ґрунту навесні.

«Щойно розпочнуться пропозиції з відкритого ґрунту, то можна буде спостерігати подальше зниження ціни. Погодні умови наразі відносно сприятливі для того, щоб продукція надходила з відкритого ґрунту та не була пошкодженою. Є сонце, невеликі коливання температури, немає спеки, опади. Все це зараз більш-менш сприяє вирощуванню продукції з відкритого ґрунту», — додав Гопка.

Громадське радіо За матеріалами:

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