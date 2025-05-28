Брак працівників стримує збільшення виробництва овочів — Finance.ua

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Брак працівників стримує збільшення виробництва овочів

Аграрний ринок
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Брак працівників стримує збільшення виробництва овочів
Брак працівників стримує збільшення виробництва овочів
З огляду на високі ціни минулого сезону, для українських фермерів було би природно наростити площі під овочами, проте цього року не спостерігається суттєвого збільшення навіть серед тих виробників, які мали високі прибутки.
«Господарства, що минулими роками гарно заробляли на овочах, цього сезону майже нічого не садять і не сіють, адже не впевнені, чи зможуть зібрати врожай — людей немає. Зростання площ стримують і погодні зміни, що стають усе більш непередбачуваними. Але основний чинник — все ж брак працівників», — розповів президент Української плодоовочевої асоціації (УПОА) Тарас Баштанник.
Втім, на його думку, овочів в Україні буде достатньо. Навіть якщо по якійсь культурі буде «просадка», імпорт компенсує обсяги. Також президент УПОА додав, що вже як три тижні на ринок почали надходити тепличні овочі.
Прогнози давати ще рано: зважаючи на холодний травень, сезон затягується. Старт овочів із відкритого ґрунту також відтерміновується.
За матеріалами:
AgroPortal.ua
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