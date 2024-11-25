Приватизація землі під час воєнного стану: чи потрібно встигнути до 2025-го — Finance.ua

Приватизація землі під час воєнного стану: чи потрібно встигнути до 2025-го
Чи можна приватизувати земельну ділянку під час воєнного стану та чи справді це потрібно зробити до початку 2025 року — відповіли фахівці Юридичного порадника.
Експерти отримали питання: Добрий день! Маємо у власності будинок, приватизований, але земельна ділянка, що знаходиться під будинком не приватизована. Чи справді обов’язково приватизувати цю ділянку до січня 2025 року? Прочитала в інтернеті, що всі неприватизовані до нового року ділянки заберуть.
Відповідь
Відповідно до підп. 5 п. 27 розд. Х Земельного кодексу України, під час дії воєнного стану безоплатна передача земель державної, комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі, розроблення такої документації забороняється.
Виняток:
- безоплатна передачу земельних ділянок у приватну власність власникам розташованих на таких земельних ділянках об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд),
- безоплатна передача у приватну власність громадянам України земельних ділянок, переданих у користування до набрання чинності цим Кодексом (Земельний кодекс України набрав чинності 01.01.2002).
Тобто, якщо людина хоче приватизувати землю, на якій споруджене її нерухоме майно АБО землю, яка була передана їй у користування до 01.01.2002 р. - зробити це можливо навіть під час дії воєнного стану.
Чи справді приватизувати таку землю потрібно до січня 2025?
Фахівці звертають увагу, що відповідно до ст. 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», невитребуваною є земельна частка (пай), на яку не отримано документа, що посвідчує право на неї, або земельна частка (пай), право на яку посвідчено відповідно до законодавства, але яка не була виділена в натурі (на місцевості).
Тобто, тут йдеться лише про паї — земельні частки земельних ділянок у натурі (на місцевості) із земель, що належали колективним сільськогосподарським підприємствам, сільськогосподарським кооперативам, сільськогосподарським акціонерним товариствам на праві колективної власності.
Тобто, якщо Ви / Ваші родичі входили до КСП і після їх розпаду отримали сертифікат на пай, до останніх законодавчих змін таку ділянку потрібно було оформити до 1 січня 2025 р.
Водночас 8 листопада 2024 набув чинності Закон України від 8 жовтня 2024 року № 3993-IX, відповідно до якого термін для оформлення права власності на паї для власників невитребуваної земельної частки/їх спадкоємців продовжено до 1 січня 2028 року.
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