Приватизація землі під час воєнного стану: чи потрібно встигнути до 2025-го — Finance.ua

Приватизація землі під час воєнного стану: чи потрібно встигнути до 2025-го Сьогодні 09:04 — Особисті фінанси

Приватизація землі під час воєнного стану: чи потрібно встигнути до 2025-го

Чи можна приватизувати земельну ділянку під час воєнного стану та чи справді це потрібно зробити до початку 2025 року — відповіли фахівці Юридичного порадника

Експерти отримали питання: Добрий день! Маємо у власності будинок, приватизований, але земельна ділянка, що знаходиться під будинком не приватизована. Чи справді обов’язково приватизувати цю ділянку до січня 2025 року? Прочитала в інтернеті, що всі неприватизовані до нового року ділянки заберуть.

Відповідь

Відповідно до підп. 5 п. 27 розд. Х Земельного кодексу України, під час дії воєнного стану безоплатна передача земель державної, комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі, розроблення такої документації забороняється.

Виняток:

безоплатна передачу земельних ділянок у приватну власність власникам розташованих на таких земельних ділянках об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд),

безоплатна передача у приватну власність громадянам України земельних ділянок, переданих у користування до набрання чинності цим Кодексом (Земельний кодекс України набрав чинності 01.01.2002).

Тобто, якщо людина хоче приватизувати землю, на якій споруджене її нерухоме майно АБО землю, яка була передана їй у користування до 01.01.2002 р. - зробити це можливо навіть під час дії воєнного стану.

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Чи справді приватизувати таку землю потрібно до січня 2025?

Фахівці звертають увагу, що відповідно до ст. 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», невитребуваною є земельна частка (пай), на яку не отримано документа, що посвідчує право на неї, або земельна частка (пай), право на яку посвідчено відповідно до законодавства, але яка не була виділена в натурі (на місцевості).

Тобто, тут йдеться лише про паї — земельні частки земельних ділянок у натурі (на місцевості) із земель, що належали колективним сільськогосподарським підприємствам, сільськогосподарським кооперативам, сільськогосподарським акціонерним товариствам на праві колективної власності.

Тобто, якщо Ви / Ваші родичі входили до КСП і після їх розпаду отримали сертифікат на пай, до останніх законодавчих змін таку ділянку потрібно було оформити до 1 січня 2025 р.

продовжено до 1 січня 2028 року. Водночас 8 листопада 2024 набув чинності Закон України від 8 жовтня 2024 року № 3993-IX, відповідно до якого термін для оформлення права власності на паї для власників невитребуваної земельної частки/їх спадкоємців

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