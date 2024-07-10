Відкриття ринку землі в Україні: основні показники за 3 роки функціонування — Finance.ua

Відкриття ринку землі в Україні: основні показники за 3 роки функціонування
1 липня 2024 року минуло три роки, відколи в Україні запрацював ринок землі.
У 2021 році було відновлено права власності українців на землю, відкривши можливості вільного продажу та купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення для фізичних осіб, які є громадянами України. А з 1 січня 2024 року ринок землі було відкрито і для юридичних осіб.
Усі ці кроки стали важливим джерелом надходжень для економічного зміцнення України, йдеться на порталі Дія.
Основі показники за три роки функціонування ринку землі:
- За даними Київської школи економіки, капіталізація ринку сільськогосподарських земель в Україні зросла на понад 202,5 млрд грн. Земля набула нової справедливої цінності та стала джерелом добробуту в першу чергу для сільських громад.
- Починаючи з жовтня 2021 року, надання комунальних земель в оренду відбувається відкрито і доступно для всіх через електронні аукціони на платформі Prozorro.Продажі. Відтоді в оренду успішно передано 7 918 земельних ділянок комунальної власності, що приносить громадам щорічно 594,2 млн грн доходу.
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- Частка доходів місцевих бюджетів від обігу та використання земель у сукупних податкових надходженнях громад досягла 15%. При цьому доходи громад від обігу сільськогосподарських земель поступово зростають: так, за I квартал 2024 року до бюджетів громад надійшло понад 14 млрд грн податкових надходжень, що на 21% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.
- З 1 січня 2024 року доступ до ринку земель отримали юридичні особи. Станом на травень 2024 року вони становлять 20% усіх учасників земельного ринку. Застава землі стала інструментом для залучення інвестицій, відтак Національний банк України підвищив ліквідність землі з 0,35 до 0,5%.
Станом на кінець травня 2024 року в обігу перебувало 1,34% від загальної площі усіх сільгоспземель в Україні, що відповідає загальноєвропейським стандартам та демонструє стабільність ринку.
Довідка Finance.ua:
- за даними Опендатабот, 567 322 га сільськогосподарської землі було придбано за три роки відкриття земельного ринку в Україні;
- за цей час українці уклали 253 416 угод продажу земельних ділянок за середньою ціною у 41 тис. грн. за 1 га. Найбільше купували землю у 2023 році — 179 921 га;
- згідно з дослідженням Київської школи економіки, ціни купівлі-продажу сільгоспземель у травні 2024 року суттєво зросли порівняно з попередніми місяцями і наразі є найвищими за весь час існування ринку землі: середньозважена ціна гектара в травні становила 45 тис. грн, що на 8,2% вище, ніж у квітні 2024 року, та на 5,6% вище, ніж у березні поточного року.
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