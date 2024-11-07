Терміни оформлення паїв продовжили — підписано закон Сьогодні 10:03 — Особисті фінанси

Терміни оформлення паїв продовжили — підписано закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інтересів власників земельних часток (паїв), а також застосування адміністративної процедури у сфері земельних відносин».

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

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Що це дає

Цей закон продовжив до 1 січня 2028 року термін для оформлення невитребуваних (нерозподілених) земельних ділянок, здійснення розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та їхніми спадкоємцями земель, що залишилися у колективній власності після розподілу земельних ділянок.

Законом передбачено:

відновлення обов’язковості підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників (на сьогодні норма зупинена на час воєнного стану);

продовження до 2026 року реалізації пілотного проєкту із внесення відомостей до Державного земельного кадастру сертифікованими інженерами-землевпорядниками;

надання можливості використання коштів, які надійшли до відповідних бюджетів у порядку відшкодування втрат лісогосподарського виробництва на розроблення робочих проєктів землеустрою та реалізацію заходів, які передбачені цими проєктами;

встановлення, що кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського призначення, які залишились у місцевих бюджетах до скасування інституту втрат сільськогосподарського виробництва, витрачаються на охорону земель.

Нагадаємо, раніше нагадували, що до 1 січня 2025 року всі власники нерозподілених (невитребуваних) земельних ділянок або їх спадкоємці повинні оформити право власності на свої паї.

Якщо вимогу не буде виконано, вважатиметься, що власники ділянок автоматично відмовилися від землі, і вона перейде у комунальну власність територіальної громади.

Що треба зробити

Аби реалізувати свої права власника сертифіката на земельну частку (пай), треба оформити право власності на землю:

подати до сільської (селищної чи міської) ради, на території якої розташована земельна частка (пай), заяву про передачу у власність земельної ділянки та надання дозволу на розробку документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

звернутись до землевпорядної організації, щоб розробити проектну документацію із землеустрою та встановлення меж земельної ділянки;

звернутись до центру надання адміністративних послуг з заявою про реєстрацію земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового номеру;

звернутись до відповідної місцевої ради, щоб затвердити розроблену проектну документацію із землеустрою та оформити земельну ділянку у власність;

звернення до центру надання адміністративних послуг, нотаріуса для проведення державної реєстрації права власності на сформовану земельну ділянку. Результат — витяг про реєстрацію права власності на земельну ділянку.

Нагадаємо, ринок землі в Україні офіційно стартував 1 липня 2021 року. До 2024-го купувати сільськогосподарську землю могли тільки фізособи — громадяни України з обмеженням у 100 гектарів. Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям.

А з 1 січня 2024 року в Україні стартував другий етап ринку землі. Відтепер юридичні особи мають право купувати землі сільськогосподарського призначення. Купувати можна лише приватні земельні ділянки загальною площею не більш як 10 тис. га «в одні руки».

Довідка Finance.ua:

У випадку, коли право на земельну частку (пай) і відповідний сертифікат належить померлій особі, таке право необхідно спочатку успадкувати.

Потрібно звернутися зі звернення із відповідним сертифікатом та свідоцтвом про смерть власника сертифікату до нотаріуса для отримання повної та всебічної консультації щодо порядку спадкування та отримання свідоцтва про право на спадщину на земельну частку (пай).

Із таким свідоцтвом та сертифікатом спадкоємець повинен звернутись до відповідної сільської (селищної чи міської) ради, на території якої розташована земельна частка (пай), та виконати дії, які вказані у наведеному вище алгоритмі.

Нагадаємо, ринок землі в Україні офіційно стартував 1 липня 2021 року. До 2024-го купувати сільськогосподарську землю могли тільки фізособи — громадяни України з обмеженням у 100 гектарів. Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям;

з 1 січня 2024 року в Україні стартував другий етап ринку землі. Відтепер юридичні особи мають право купувати землі сільськогосподарського призначення. Купувати можна лише приватні земельні ділянки загальною площею не більш як 10 тис. га «в одні руки».

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