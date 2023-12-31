Як власникам паїв не втратити право на землю — Finance.ua

Як власникам паїв не втратити право на землю Сьогодні 14:47 — Особисті фінанси

Як власникам паїв не втратити право на землю

Експерти відділення Нотаріальної палати України у Волинській області розповіли, як власникам земельних часток (паїв) приготуватись до зустрічі 1 січня 2025 року, аби не втратити право на землю.

Якщо у вас або у ваших родичів на руках Сертифікат на земельну частку (пай), негайно потрібно діяти, аби земля після 1 січня 2025 року не перейшла громаді.

Що каже закон? Статтею 13 Закону України від 5 червня 2003 року «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» встановлено правило, що у разі якщо до 1 січня 2025 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився від одержання земельної ділянки.

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Що робити, аби реалізувати свої права власника сертифіката на земельну частку (пай), та оформити право власності на землю:

подати до сільської (селищної чи міської) ради, на території якої розташована земельна частка (пай) заяву про передачу у власність земельної ділянки та надання дозволу на розробку документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної в натурі (на місцевості);

звернутись до землевпорядної організації, щоб розробити проектну документацію із землеустрою та встановлення меж земельної ділянки;



звернутись до центру надання адміністративних послуг з заявою про реєстрацію земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового номеру;



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звернутись до відповідної місцевої ради, щоб затвердити розроблену проектну документацію із землеустрою та оформити земельну ділянку у власність;

звернення до центру надання адміністративних послуг, нотаріуса для проведення державної реєстрації права власності на сформовану земельну ділянку. Результат — витяг про реєстрацію права власності на земельну ділянку.



Якщо ж право на земельну частку (пай) і відповідний сертифікат належить померлій особі, таке право необхідно спочатку успадкувати. В такому разі, найкраща порада — це звернення із відповідним сертифікатом та свідоцтвом про смерть власника сертифікату до нотаріуса для отримання повної та всебічної консультації щодо порядку спадкування та отримання свідоцтва про право на спадщину на земельну частку (пай). Із таким свідоцтвом та сертифікатом спадкоємець повинен звернутись до відповідної сільської (селищної чи міської) ради, на території якої розташована земельна частка (пай), та виконати дії, які вказані у наведеному вище алгоритмі.

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