Що зміниться для інвесторів у землю з 2024 року — Finance.ua

Що зміниться для інвесторів у землю з 2024 року Вчора 09:06 — Особисті фінанси

Комерційний директор компанії «Твоє коло» Єгор Лісничий

З 1 липня 2021 року ринок землі в Україні відкрився з суттєвими обмеженнями — землю могли купувати лише фізособи, по 100 га «в одні руки». Проте вже у 2024 році сільськогосподарські землі зможуть купувати юридичні особи — це будуть зовсім інші об'єми, до 10 тисяч гектарів.

Про це розповів комерційний директор компанії «Твоє коло» Єгор Лісничий під час конференції «Жити на відсотки» , що відбулася 18 листопада 2023 року у Києві.

Фактор відкриття ринку для юридичних осіб стане першим суттєвим фактором, що призведе до зростання вартості землі.

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«У пересічного інвестора, який може придбати 100 га, і компанії, яка обробляє і має можливість придбати 10 тис. гектарів, зовсім різні можливості», — наголошує експерт.

Структура землі в Україні

«27,7 млн гектарів — це приватні паї, які мають у власності 7 млн українців. І саме цю землю є можливість купувати. До 2021 року цю землю можна було тільки орендувати, зараз же є можливість її придбати. Це дієвий інструмент, який дає українцям заробити гроші», — зазначає Лісничий.

Що із ринком землі станом на зараз?

В обігу знаходиться приблизно 1% сільськогосподарських земель (всього з моменту відкриття ринку земель було укладено 172,8 тис. угод).

За понад два роки ринку сільгоспземель 99,5% придбаних ділянок залишились в аграрному виробництві.

Куплено у 2023 — 119,5 тис. га. Із них 70% з метою інвестування і лише 30% з метою ведення бізнесу.

За результатами трьох кварталів 2023 року середньозважена ціна зросла на 10,4%.

За словами фахівця, інвесторам важливо не помилитися з вибором землі. Ось на які фактори важливо звертати увагу при інвестиції у землю:

якість ґрунтів;

кількість опадів;

EBITDA с/г виробника з 1 га (обсяг прибутку до вирахування витрат за відсотками, сплати податків та амортизаційних відрахувань);

конкурентне оточення;

потенціал збільшення прибутковості земельної ділянки;

розмір орендної плати;

середній розмір паю;

класифікація орендаря;

договір оренди.

Хто продає?

70% власників землі, що продали ділянки інвесторам компанії «Твоє коло», мали у власності понад дві ділянки (продавали не всі).

За словами Лісничого причини продажу переважно наступні:

Земля не потрібна (ділянка дісталась у спадщину, знаходиться в іншій частині країни або за кілька областей). Мають кілька ділянок і продають частину. Закриття життєвих потреб (ремонт, весілля, житло, навчання, лікування тощо).

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А хто інвестує у землю?

64,9% - ІТ;

15,8% - підприємці;

8,8% - військові;

5,3% - топменеджери;

1,8% - держслужбовці;

по 1,7 — працюють у фінансовому секторі або вчителями.

Цікаво, що 80% нових інвесторів приймають рішення протягом місяця після консультації.

Чому інвестують у с/г землю?

«По-перше — капіталізація та потенціал зростання вартості. Якщо подивитися на ринок країн-сусідів, то там зростання вартості землі в середньому було по 20−25% на рік. Тобто основний чинник, чому люди інвестують у сільськогосподарську землю, це зростання вартості землі.

Другий фактор — це низькоризиковий актив. Я погоджуюсь, що зараз, під час війни, у нас все дуже ризиково в країні, але якщо порівнювати з іншими інструментами, які є, то ризик знищення мінімальний. Дійсно, якщо окупація, то потрібно чекати деокупації. Але якщо ви обираєте землю в центральній частині чи, наприклад, у Полтаві, то таких ризиків немає. Якщо щось прилітає, то це усуває сам орендар власним коштом", — розповідає Лісничий.

Також, за словами експерта, землю як об'єкт інвестицій обирають через те, що це квазівалютний актив, а також це — інвестиція в розвиток економіку країни.

«Із ходом часу приблизно через рік вже інвест-консультанти та самі інвестори почали сприймати землю як класичний інструмент інвестиції - вона стала, так би мовити, на полицю інвестиційних інструментів. І якщо раніше консультанти радили тримати 30−40% своїх коштів у нерухомості, то зараз частину із цих 30% вже займає земля», — каже фахівець.

Скільки насправді коштує земля?

За даними Київської школи економіки, понад 50% угод відбувається за НГО (найнижча допустима ціна)

«Переважно усі орієнтуються на загальну статистику, але в офіційній статистиці багато угод відбуваються за нормативною грошовою оцінкою. Це не ринкова вартість землі, а мінімальна ціна, за якою можна провести угоду. Тобто не варто на неї орієнтуватися», — каже Лісничий.

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Чого очікувати у 2024

«Зараз залишився 41 день (станом на 22.11.23 — Ред.) до відкриття ринку для юросіб. Далі землю будуть купувати орендарі, фонди тощо. Тобто з’являться нові гравці на ринку.

Зростання вартості ціни — ми вже це бачимо. Ще буде зміна попиту: спочатку буде активнішим попит серед орендарів, і велика кількість угод у статистиці буде, коли орендарі будуть перекидати ділянки з фізосіб на юрособи. Також у 2024 варто чекати кредитування під заставу, що теж змінить правила гри на цьому ринку", — попереджає експерт.

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