У Мінагрополітики прогнозують зростання цін на ринку землі — Finance.ua

У Мінагрополітики прогнозують зростання цін на ринку землі Сьогодні 09:15 — Аграрний ринок

У Мінагрополітики прогнозують зростання цін на ринку землі

У Міністерстві аграрної політики та продовольства України очікують, що ціни на ринку землі в Україні зростуть після його відкриття для юридичних осіб з 1 січня 2024 року.

Про це заявив заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку Денис Башлик під час пресконференції у Медіацентрі Україна — Укрінформ.

«Вийдуть (на ринок. — Ред.) ті, хто довго чекає - юридичні особи, які хочуть мати землю у власності для того, щоб мати можливість розвивати довгі інвестиційні проєкти. Це, звісно, спричинить знову ріст ціни», — сказав він.

Башлик зазначив, що наразі в Україні найвищі ціни на земельному ринку фіксують у трьох областях: у Івано-Франківській, де середня ціна за гектар зросла майже до 2 тис. дол. США, у Львівській — 1450 дол. за га та Тернопільській — 1400 дол.

Нагадаємо, ринок землі в Україні офіційно стартував 1 липня 2021 року. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням у 100 гектарів. Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям.

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З 1 січня 2024 року в Україні стартує другий етап впровадження ринку землі, коли землю зможуть купувати юридичні особи, зареєстровані в Україні. Придбати можна буде не більше 10 тис. га земель сільськогосподарського призначення.

borgexpert За матеріалами:

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