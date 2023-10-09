У Мінагрополітики прогнозують зростання цін на ринку землі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Мінагрополітики прогнозують зростання цін на ринку землі

Аграрний ринок
51
У Мінагрополітики прогнозують зростання цін на ринку землі
У Мінагрополітики прогнозують зростання цін на ринку землі
У Міністерстві аграрної політики та продовольства України очікують, що ціни на ринку землі в Україні зростуть після його відкриття для юридичних осіб з 1 січня 2024 року.
Про це заявив заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку Денис Башлик під час пресконференції у Медіацентрі Україна — Укрінформ.
«Вийдуть (на ринок. — Ред.) ті, хто довго чекає - юридичні особи, які хочуть мати землю у власності для того, щоб мати можливість розвивати довгі інвестиційні проєкти. Це, звісно, спричинить знову ріст ціни», — сказав він.
Читайте також
Башлик зазначив, що наразі в Україні найвищі ціни на земельному ринку фіксують у трьох областях: у Івано-Франківській, де середня ціна за гектар зросла майже до 2 тис. дол. США, у Львівській — 1450 дол. за га та Тернопільській — 1400 дол.
Нагадаємо, ринок землі в Україні офіційно стартував 1 липня 2021 року. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням у 100 гектарів. Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям.
Читайте також
З 1 січня 2024 року в Україні стартує другий етап впровадження ринку землі, коли землю зможуть купувати юридичні особи, зареєстровані в Україні. Придбати можна буде не більше 10 тис. га земель сільськогосподарського призначення.

Як трансформується ринок землі в умовах війни

За матеріалами:
borgexpert
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.