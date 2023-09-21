Де в Україні продавати землю найвигідніше: скільки продали за 2 роки (інфографіка) — Finance.ua

Де в Україні продавати землю найвигідніше: скільки продали за 2 роки (інфографіка) Вчора 15:04 — Особисті фінанси

Де в Україні продавати землю найвигідніше: скільки продали за 2 роки (інфографіка)

Загалом за два роки станом на середину вересня 2023 року, найбільшу кількість земельних угідь було передано у спадщину — 828 тисяч га.

Для порівняння, за той самий час за договорами купівлі-продажу було продано лише 365 тисяч га. Загалом за весь період відкритого ринку землі було відчужено 448 тисяч га.

Про це свідчить аналітика Опендатабот.

Більш ніж половина від загального обсягу була продана протягом перших 8 місяців, до початку повномасштабного вторгнення — 203 тисячі га. Певне пожвавлення на ринку спостерігалось з лютого 2023 року, натомість влітку зафіксовано падіння кількості як за кількістю угод, так й за площею проданих угідь.

Ймовірно, це пов’язано з очікуваннями щодо розширення кола покупців землі — зокрема, з 2024 року купувати землю зможуть й юридичні особи.

Загалом, середня площа угоди «купівлі-продажу» складає 2,20 гектари. Водночас ​​за середня ціна угоди — інформація про які наявна у базі моніторинга земельних відносин — становить 39−45 тис. грн.

Найдешевшою за весь час з моменту відкриття ринку стала земля на Херсонщині — 23 тисячі грн за гектар. А найдорожчі угіддя виявились на Львівщині — 132 тисячі грн за гектар.

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