Де в Україні продавати землю найвигідніше: скільки продали за 2 роки (інфографіка) — Finance.ua
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Де в Україні продавати землю найвигідніше: скільки продали за 2 роки (інфографіка)

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Де в Україні продавати землю найвигідніше: скільки продали за 2 роки (інфографіка)
Де в Україні продавати землю найвигідніше: скільки продали за 2 роки (інфографіка)
Загалом за два роки станом на середину вересня 2023 року, найбільшу кількість земельних угідь було передано у спадщину — 828 тисяч га.
Для порівняння, за той самий час за договорами купівлі-продажу було продано лише 365 тисяч га. Загалом за весь період відкритого ринку землі було відчужено 448 тисяч га.
Про це свідчить аналітика Опендатабот.
Де в Україні продавати землю найвигідніше: скільки продали за 2 роки (інфографіка)
Більш ніж половина від загального обсягу була продана протягом перших 8 місяців, до початку повномасштабного вторгнення — 203 тисячі га. Певне пожвавлення на ринку спостерігалось з лютого 2023 року, натомість влітку зафіксовано падіння кількості як за кількістю угод, так й за площею проданих угідь.

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Ймовірно, це пов’язано з очікуваннями щодо розширення кола покупців землі — зокрема, з 2024 року купувати землю зможуть й юридичні особи.
Де в Україні продавати землю найвигідніше: скільки продали за 2 роки (інфографіка)
Загалом, середня площа угоди «купівлі-продажу» складає 2,20 гектари. Водночас ​​за середня ціна угоди — інформація про які наявна у базі моніторинга земельних відносин — становить 39−45 тис. грн.
Найдешевшою за весь час з моменту відкриття ринку стала земля на Херсонщині — 23 тисячі грн за гектар. А найдорожчі угіддя виявились на Львівщині — 132 тисячі грн за гектар.

Як трансформується ринок землі в умовах війни

За матеріалами:
Finance.ua
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