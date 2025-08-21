Як військовим та ветеранам отримати виплати до Дня Незалежності — пояснення юристів Сьогодні 13:03 — Особисті фінанси

Як військовим та ветеранам отримати виплати до Дня Незалежності — пояснення юристів

До Дня Незалежності військові, ветерани, родини загиблих та жертви нацистських переслідувань отримають разові грошові виплати — до 3100 гривень.

Про це йдеться в повідомленні Юридичного Гончаренко центру

Хто отримає допомогу

За рішенням Кабміну, одноразову грошову допомогу виплатять до 24 серпня 2025 року.

Розміри виплат залежать від категорії одержувача:

3100 гривень — особи з інвалідністю І групи внаслідок війни та ті, хто має особливі заслуги перед Батьківщиною;

2900 гривень — особи з інвалідністю ІІ групи;

2700 гривень — особи з інвалідністю ІІІ групи;

1000 гривень — учасники бойових дій, постраждалі на Майдані, неповнолітні в’язні таборів і гетто, а також діти, народжені в місцях примусового тримання їхніх батьків;

650 гривень — родини загиблих захисників, ветеранів, жертв нацизму, дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, які не одружилися вдруге;

450 гривень — учасники війни, колишні в’язні таборів, вивезені на примусові роботи, діти підпільників і партизанів.

Як отримати виплату

Грошову допомогу автоматично отримають пенсіонери, які перебувають на обліку в Пенсійному фонді України. Інші громадяни можуть подати заяву через особистий кабінет на сайті порталу ПФУ або звернутися особисто до територіального підрозділу Пенсійного фонду чи до ЦНАПу.

Що потрібно для оформлення

Заява подається у довільній формі із зазначенням усіх необхідних даних. Для її подання знадобляться:

— паспорт або посвідчення особи;

— посвідчення, яке підтверджує статус (учасника бойових дій, родини загиблого тощо);

— реквізити банківського рахунку (формат IBAN);

— ідентифікаційний код або відповідна відмітка в паспорті.

«Виплату можуть отримати лише ті, чий статус учасника бойових дій або ветерана підтверджено станом на 24 серпня 2025 року включно. Якщо людина померла до цього моменту, нарахування не проводиться. Пенсійний фонд здійснює виплати на підставі офіційних списків, які подають військові частини, територіальні центри комплектування або уповноважені організації. Якщо статус не підтверджено або людина не перебуває на обліку, можуть бути відмови у виплаті», — пояснює директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

Раніше Президент Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про пропозиції до Бюджетної декларації на 2026−2028 роки за статтями, пов’язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України.

Згідно з документом, Кабмін зобов’язаний визначити пріоритетом Держбюджету на 2026−2028 роки фінансування за статтями, пов’язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України.

Також очікується збільшення грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ за рахунок індексації. Передбачається осучаснення виплат працівників завдяки зміні показника індексу інфляції.

