Президент доручив збільшити виплати військовим — Finance.ua

Президент доручив збільшити виплати військовим Сьогодні 13:54 — Казна та Політика

Президент доручив збільшити виплати військовим

Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про пропозиції до Бюджетної декларації на 2026−2028 роки за статтями, пов’язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України.

Про це йдеться в указі президента.

Згідно з документом, Кабмін зобов’язаний визначити пріоритетом Держбюджету на 2026−2028 роки фінансування за статтями, пов’язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України

Серед ключових завдань уряду:

опрацювати питання щодо підвищення грошового забезпечення для військовослужбовців, поліцейських, а також осіб рядового й начальницького складу;

вжити заходи для гарантування виплати одноразової допомоги у разі загибелі чи смерті таких осіб внаслідок поранення, отриманого під час воєнного стану;

з 2026 до 2028 року Кабмін зобов’язаний щомісяця, до 15 числа, надавати РНБО інформацію про стан фінансування силових структур, зокрема в межах державних оборонних програм.

У державному бюджеті на 2025 рік на оборонні потреби передбачено 2,2 трлн грн. У першому кварталі частка видатків на безпеку та оборону сягнула 73,5% від усіх бюджетних витрат.

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