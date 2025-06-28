Президент доручив збільшити виплати військовим — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Президент доручив збільшити виплати військовим

Казна та Політика
48
Президент доручив збільшити виплати військовим
Президент доручив збільшити виплати військовим
Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про пропозиції до Бюджетної декларації на 2026−2028 роки за статтями, пов’язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України.
Про це йдеться в указі президента.
Згідно з документом, Кабмін зобов’язаний визначити пріоритетом Держбюджету на 2026−2028 роки фінансування за статтями, пов’язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України
Серед ключових завдань уряду:
  • опрацювати питання щодо підвищення грошового забезпечення для військовослужбовців, поліцейських, а також осіб рядового й начальницького складу;
  • вжити заходи для гарантування виплати одноразової допомоги у разі загибелі чи смерті таких осіб внаслідок поранення, отриманого під час воєнного стану;
  • з 2026 до 2028 року Кабмін зобов’язаний щомісяця, до 15 числа, надавати РНБО інформацію про стан фінансування силових структур, зокрема в межах державних оборонних програм.
У державному бюджеті на 2025 рік на оборонні потреби передбачено 2,2 трлн грн. У першому кварталі частка видатків на безпеку та оборону сягнула 73,5% від усіх бюджетних витрат.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems