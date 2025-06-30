Виплати військовим: що зміниться у липні — Finance.ua

Виплати військовим: що зміниться у липні Сьогодні 19:00 — Казна та Політика

Виплати військовим: що зміниться у липні

Українським військовослужбовцям у липні 2025 року передбачені різноманітні щомісячні доплати, надбавки, премії та винагороди до основного посадового окладу. Також наступного місяця передбачається осучаснення виплат в рамках індексації.

Про це пише Новини. Live із посиланням на інформацію Міністерства оборони.

Які доплати та винагороди гарантують військовим у липні

У липні поточного року мінімальна виплата для військовослужбовців Збройних сил становитиме 20,13 тис. грн. Загалом розмір грошового забезпечення у кожного буде різнитися, адже залежатиме від низки факторів. На кінцеву суму виплати впливатимуть:

займана посада;

військове звання;

тривалість служби;

інтенсивність служби;

умови служби.

Зокрема, виплати військовослужбовцям переглянуть залежно від:

отримання нових військових звань;

переведення на інші посади.

Наступного місяця для бійців української армії передбачені винагороди. Зокрема, військовим, які виконують бойові завдання поза межами зон бойових дій, нарахують доплату у розмірі 30 тис. грн. Також призначать додатково до посадових окладів по 50, 70 та 100 тис. грн тим, хто продовжував виконувати бойові чи спецзавдання у «гарячих точках» на сході країни, на окупованій чи на ворожій території.

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Окрім того, передбачені доплати для військовослужбовців за знищення ворожої техніки залежно від виду. Зокрема, за знищення зенітного ракетного комплексу доплатять 121,8 тис. грн.

Індексація виплат

У липні очікується збільшення грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ за рахунок індексації. Передбачається осучаснення виплат працівників завдяки зміні показника індексу інфляції.

За нормами законодавства , індексація зарплати може відбуватися за умови, якщо показник індексу споживчих цін, що обчислюється наростаючим підсумком, перетне поріг показника індексації у 103%. Індекс споживчих цін залежить від індексів інфляції. Як свідчать оприлюднені дані Держслужби статистики, показник індексу інфляції у травні дорівнював 101,3%, у зв’язку з цим накопичувальний індекс змінився так: 1,008×1,015×1,007×1,013 = 1,044 (104,4%).

У результаті підрахунку поріг індексу споживчих цін зміг перетнути встановлений розмір індексації, що дає право у липні здійснити осучаснення зарплат з відсотком 4,4%. Максимальний розмір індексації не перевищуватиме 133 грн.

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