Як ринок землі в Україні працював до та після початку повномасштабної війни — Finance.ua

Як ринок землі в Україні працював до та після початку повномасштабної війни Сьогодні 19:05 — Аграрний ринок

Як ринок землі в Україні працював до та після початку повномасштабної війни

В Україні понад два роки відкрито ринок сільськогосподарської землі, всього в обіг залучено близько 1% земель на підконтрольних територіях.

Про це пише портал «Слово і діло».

З наступного року очікується другий етап реформи: ділянки зможуть купувати й юридичні особи, також буде збільшено максимальний розмір землі, яку можна купити — до 10 тис. га. За прогнозом Київської школи економіки, відкриття ринку для юросіб зможе щорічно протягом трьох років принести додатково 1−2,7% ВВП.

Як ринок землі працював до і після початку повномасштабної війни

За перший місяць роботи ринку сільськогосподарської землі було укладено 2 тисячі 438 угод та продано 3,9 тис. га. Середня ціна одного гектара становила 88,3 тис. грн.

До кінця року кількість угод перевищила 19 тисяч на місяць. У грудні було продано 48,8 тис. га за середньою ціною 35,6 тис. грн за гектар — майже у два з половиною рази дешевше, ніж у липні.

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У січні минулого року середня вартість проданого гектара землі склала 40,7 тис. грн, було укладено 8 тис. 229 угод та продано 19,5 тис. га.

В останній місяць перед повномасштабною війною було укладено 12,5 тис. угод та продано 32,3 тис. га землі за середньою ціною 33,4 тис. грн.

У березні та квітні ринок землі в Україні не функціонував. Перші угоди під час війни відбулися у травні - було укладено лише 434 угоди та продано 0,7 тис. га землі. Середня вартість гектара становила 37,5 тис. грн.

У червні кількість угод сягнула майже 3,5 тис. за місяць, було продано 6,3 тис. га за середньою ціною 33,5 тис. грн.

Загалом з початку війни і до кінця 2022 року кількість угод про купівлю сільськогосподарської землі не перевищувала 5,8 тис. — це максимальний показник, який був у грудні. У грудні продали 12,3 тис. га за середньою ціною 52,5 тис. грн.

Цього року ринок землі теж не вийшов на ті обсяги угод, які були у перші місяці його роботи. У січні було укладено 1 тис. 790 угод про продаж, продали 3,6 тис. га землі за середньою ціною 41,3 тис. грн.

У лютому-травні кількість угод становила 5−7 тисяч на місяць. Найвища середня ціна на землю була у березні - 77,9 тис. грн за гектар.

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У червні було укладено трохи більше ніж 3 тисячі угод, продано 6 тис. га землі за середньою вартістю 48,7 тис. грн. У липні-вересні було по 6−7 тисяч угод щомісяця.

До речі, за підрахунками Київської школи економіки, через повномасштабну війну не було укладено понад 102 тисячі угод купівлі-продажу земель обсягом 282 тис. га та вартістю 11,5 млрд грн — це 0,2% ВВП України. Найбільші втрати ринок зазнав у Харківській та Херсонській областях, найменші - на заході.

Усього з початку роботи ринку було укладено 169 тисяч 233 угоди, продано 374,6 тис. га землі. Середня ціна гектара становила 41,3 тис. грн.

Інфографіка: «Слово і діло»

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