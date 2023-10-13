Середня ціна 1 га землі в Україні за рік зменшилась на 9% до 35,3 тис. гривень — Finance.ua

Середня ціна 1 га землі в Україні за рік зменшилась на 9% до 35,3 тис. гривень Сьогодні 21:00 — Казна та Політика

Середня ціна 1 га землі в Україні за рік зменшилась на 9% до 35,3 тис. гривень

Середня ціна 1 га землі в Україні становить понад 38 722 грн.

Про це свідчать дані дашборду про роботу ринку землі в Україні, опублікованого на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

У липні минулого року, у перший місяць відкриття ринку землі, найвища середня ціна за 1 га зафіксована на Київщині - 445 445 грн за 1 га.

Далі у рейтингу йшли такі області:

Івано-Франківська — 349 614 грн;

Одеська — 166 088 грн;

Рівненська — 162 252 грн;

Львівська — 100 672 грн;

Житомирська — 67 389 грн;

Закарпатська — 67 315 грн;

Чернівецька - 62 681 грн.

Найнижча вона була в Луганській області - 16 650 грн.

Найвища середня ціна за 1 га землі зафіксована на Київщині - 161 352 грн за 1 га.

Також серед лідерів:

Івано-Франківська область — 125 818 грн за 1 га;

Львівська — 61 169 грн;

Запорізька - 54 318 грн;

Вінницька - 49 560 грн;

Житомирська — 46 667 грн;

Чернігівська - 45 459 грн;

Полтавська — 40 317 грн.

Середня ціна за 1 га землі у лютому 2022 року становила 33 429 грн за 1 га. За результатами травня, коли угоди на ринку землі знову почали укладатися, вона була зафіксована на рівні 37,4 грн і до серпня показала позитивну динаміку, досягнувши позначки в 43,9 тис. грн, за 12 днів вересня середня ціна становить 38 722 грн за 1 га.

Водночас кількість правочинів за місяць хоч і демонструє динаміку до зростання, але все ще далека від показників до 24 лютого. Так, якщо в лютому уклали 12,5 тис. угод купівлі-продажу, то з початку вторгнення найбільший показник був у серпні - це 4,7 тис. правочинів у серпні.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

До речі, раді анонсувати унікальну подію! Конференція ROMI про КРЯактивний маркетинг, digital, affiliate і трафік! Якщо тобі цікаві інсайди діджитал-маркетингу, кейси партнерського маркетингу та доповіді найкращих спікерів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.