Ціни на каву арабіка підскочили до двомісячного максимуму — Finance.ua

Ціни на каву арабіка підскочили до двомісячного максимуму
Ціни на каву арабіка підскочили до двомісячного максимуму

Ф’ючерси на каву арабіка в Нью-Йорку підскочили до найвищого рівня за два місяці через побоювання, що кілька періодів холодної погоди та легких заморозків можуть негативно вплинути на виробництво в Бразилії, яка є найбільшим виробником кави.
Про це повідомляє Bloomberg, пише Укрінформ.
Зростає занепокоєння, що цьогорічний урожай кави в Бразилії буде нижчим за очікуваний через несприятливі погодні умови, зазначив Майкл Макдугалл, аналітик McDougall Global View.
«Йдеться не тільки про поточний урожай, але й урожай 2026 року, який може бути меншим, оскільки холодна погода вже спричиняє передчасне цвітіння дерев», — зазначив він.
Найактивніший контракт піднявся у вівторок на 2,6%, продовживши п’ятиденне зростання цін, що є найдовшим з квітня.
Зростання цін протягом останніх кількох днів було спричинене нижчим, ніж очікувалося, експортом з Бразилії. Повідомлення про заморозки минулими вихідними в основних регіонах вирощування кави — Сул-де-Мінас і Серрадо — спричинили деяке закриття коротких позицій, зазначив брокер Sucden Financial Ltd Гаррі Говард. Він додав, однак, що зростання «може втратити імпульс», оскільки обсяги торгів різко впали за останній тиждень.
За оцінками Coffee Trading Academy, загальний урожай арабіки та робусти в Бразилії в сезоні 2025−26 років складе 63,9 млн мішків по 60 кг, що на 2,1% менше, ніж у 2024 році.
🔊 На Finance.ua з’явилися аудіоверсії новин. Клацайте на зображення у новині, яка вас цікавить ▶️, й дізнавайтеся про все найважливіше в аудіоформаті.
За матеріалами:
Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
