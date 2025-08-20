У Резерв+ з’явилася можливість сплатити штраф за непостановку на військовий облік за новою адресою — Finance.ua
У Резерв+ з’явилася можливість сплатити штраф за непостановку на військовий облік за новою адресою

Особисті фінанси
В застосунку Резерв+ з’явилася можливість сплатити штраф за непостановку на військовий облік за новою адресою після зміни місця проживання.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Як сплатити штраф

  1. Завантажте та відкрийте Резерв+.
  2. Перейдіть у розділ «Штрафи онлайн» та подайте заяву про визнання порушення.
  3. Протягом трьох днів територіальний центр комплектування (ТЦК) розгляне заяву та надішле постанову.
  4. Після цього стане доступною сплата штрафу у розмірі 8 500 грн — це 50 % від повної суми. Сплатити потрібно протягом 20 днів.

Якщо не оплатити штраф

Якщо не зробити це впродовж 20 днів, доведеться сплатити повну суму — 17 000 грн.
У разі несплати протягом наступних 20 днів штраф подвоюється і становитиме 34 000 грн.
Якщо ігнорувати штраф з моменту рішення про його винесення (40 днів), справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до Єдиного реєстру боржників.

Що відбувається після сплати штрафу

Після сплати штрафу червона стрічка в застосунку з попередженням про порушення зникне.
Сплата штрафу закриває конкретне порушення, але не скасовує обов’язку виконувати вимоги військового обліку.
До кінця серпня в Резерв+ планують додати всі інші види порушень правил військового обліку, за які можна буде сплатити штраф.
Нагадаємо, на початку липня у застосунку Резерв+ запрацював сервіс сплати штрафу за порушення військового обліку. Спочатку можна було сплатити штраф за невчасне уточнення даних. Потім додали можливість сплатити штраф за неприбуття за повісткою.
Уряд планує створити комплексну цифрову систему «е-ТЦК», яка переведе основні послуги для військовозобов’язаних і військовослужбовців в онлайн. Очікується, що це зменшить навантаження на територіальні центри комплектування приблизно на 15%.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Резерв+
