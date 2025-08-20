До кінця 2025 року запрацює «е-ТЦК» — програма дій уряду — Finance.ua
До кінця 2025 року запрацює «е-ТЦК» — програма дій уряду

Казна та Політика
86
До кінця 2025 року запрацює «е-ТЦК» — програма дій уряду
До кінця 2025 року запрацює «е-ТЦК» — програма дій уряду
Уряд планує створити комплексну цифрову систему «е-ТЦК», яка переведе основні послуги для військовозобов’язаних і військовослужбовців в онлайн.
Про це йдеться у проєкті Програми дій уряду, повідомляє Антикризовий медіа-центр.
Очікується, що це зменшить навантаження на територіальні центри комплектування приблизно на 15%.

Цифровізація військово-лікарської комісії

ВЛК перейде в електронний формат. Це дозволить отримувати необхідні послуги онлайн, без додаткових візитів до центрів.

Нові можливості в «Резерв+»

До грудня 2025 року в застосунку «Резерв+» з’являться додаткові сервіси. Вони мають полегшити роботу ТЦК та надати більше можливостей користувачам.

«Армія+»

Застосунок стане інструментом для щоденної роботи військових. У ньому з’являться нові функції:
  • можливість залишати відгуки про деякі предмети постачання;
  • доступ до трьох важливих документів в електронному вигляді;
  • центр нотифікацій;
  • чотири нові послуги у розділі «Плюси».
Нагадаємо, Міністерство оборони має у 2025−2026 рр. зосередитись на розвитку власної оборонної індустрії включно з її оптимізацією та інтеграцією, покращенні умов служби військовослужбовців, а також на трансформації Сил оборони та цифровізації низки процесів.
До кінця 2026 року планується забезпечити щомісячне укладення 3 500 контрактів на військову службу з громадянами України, 1 тис. контрактів з іноземцями та особами без громадянства та прямої мобілізації 2 500 громадян України у визначені підрозділи.
На початку липня у застосунку Резерв+ запрацював сервіс сплати штрафу за порушення військового обліку. Спочатку можна було сплатити штраф за невчасне уточнення даних. Тепер додали можливість сплатити штраф за неприбуття за повісткою.
За матеріалами:
Finance.ua
