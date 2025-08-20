До кінця 2025 року запрацює «е-ТЦК» — програма дій уряду Сьогодні 14:30 — Казна та Політика

До кінця 2025 року запрацює «е-ТЦК» — програма дій уряду

Уряд планує створити комплексну цифрову систему «е-ТЦК», яка переведе основні послуги для військовозобов’язаних і військовослужбовців в онлайн.

Про це йдеться у проєкті Програми дій уряду, повідомляє Антикризовий медіа-центр.

Очікується, що це зменшить навантаження на територіальні центри комплектування приблизно на 15%.

Цифровізація військово-лікарської комісії

ВЛК перейде в електронний формат. Це дозволить отримувати необхідні послуги онлайн, без додаткових візитів до центрів.

Нові можливості в «Резерв+»

До грудня 2025 року в застосунку «Резерв+» з’являться додаткові сервіси. Вони мають полегшити роботу ТЦК та надати більше можливостей користувачам.

«Армія+»

Застосунок стане інструментом для щоденної роботи військових. У ньому з’являться нові функції:

можливість залишати відгуки про деякі предмети постачання;

доступ до трьох важливих документів в електронному вигляді;

центр нотифікацій;

чотири нові послуги у розділі «Плюси».

Нагадаємо, Міністерство оборони має у 2025−2026 рр. зосередитись на розвитку власної оборонної індустрії включно з її оптимізацією та інтеграцією, покращенні умов служби військовослужбовців, а також на трансформації Сил оборони та цифровізації низки процесів.

До кінця 2026 року планується забезпечити щомісячне укладення 3 500 контрактів на військову службу з громадянами України, 1 тис. контрактів з іноземцями та особами без громадянства та прямої мобілізації 2 500 громадян України у визначені підрозділи.

На початку липня у застосунку Резерв+ запрацював сервіс сплати штрафу за порушення військового обліку. Спочатку можна було сплатити штраф за невчасне уточнення даних. Тепер додали можливість сплатити штраф за неприбуття за повісткою.

