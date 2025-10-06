0 800 307 555
Як будується міст через Тису між Україною та Румунією (фото)

Казна та Політика
1
Як повідомив Мирослав Білецький, керівник Закарпатської ОВА, будівництво мосту через Тису між Україною та Румунією на порозі фінального виконання.
Стан виконання будівельних робіт, згідно з дописом глави Закарпатської ОВА, вже становить 87%.
Повідомляється, що металева конструкція дорожнього мосту повністю змонтована, також облаштовані зʼїзди з обох боків переходу.
Проводяться інші роботи, зокрема триває:
  • монтаж поруччя;
  • укладання тротуарів;
  • підключення зовнішнього освітлення.
Реалізація будівництва мосту необхідна для Закарпаття і повіту Марамуреш, підкреслюють в ОВА. І загалом — проєкт важливий для Румунії і України, оскільки це міст як між країнами, так і між людьми.
Finance.ua
