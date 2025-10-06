Як будується міст через Тису між Україною та Румунією (фото) Сьогодні 09:33 — Казна та Політика

Як будується міст через Тису між Україною та Румунією (фото)

Як повідомив Мирослав Білецький, керівник Закарпатської ОВА, будівництво мосту через Тису між Україною та Румунією на порозі фінального виконання.

Стан виконання будівельних робіт, згідно з дописом глави Закарпатської ОВА, вже становить 87%.

Повідомляється, що металева конструкція дорожнього мосту повністю змонтована, також облаштовані зʼїзди з обох боків переходу.

Проводяться інші роботи, зокрема триває:

монтаж поруччя;

укладання тротуарів;

підключення зовнішнього освітлення.

Реалізація будівництва мосту необхідна для Закарпаття і повіту Марамуреш, підкреслюють в ОВА. І загалом — проєкт важливий для Румунії і України, оскільки це міст як між країнами, так і між людьми.

