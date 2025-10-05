0 800 307 555
Експорт ІТ-послуг у серпні знизився, але перевищив минулорічний рівень

Казна та Політика
34
У серпні 2025 року обсяг ІТ-експорту з України склав $540 мільйонів, що на $15 млн менше (-2,7%), ніж у липні ($555 млн). Торік у серпні показник українського ІТ-експорту був одним з найменших — $507 млн.
Про це стало відомо зі звіту Національного банку України, пише Dou.
Загалом за вісім місяців 2025 року обсяг ІТ-експорту становить $4305 млн, перевищивши результат аналогічного періоду 2024 року ($4259 млн).
Експорт ІТ-послуг у серпні знизився, але перевищив минулорічний рівень
Порівняння з попередніми роками:
  • серпень 2023-го — $566 млн;
  • серпень 2022-го — $621 млн;
  • серпень 2021-го — $594 млн.
Аналітики нагадують, у січні цього року обсяг експорту IT-послуг знизився до рівня нижче $500 млн — уперше після стабільного перевищення цієї позначки протягом усього 2024 року.
Відтоді обсяги трималися на рівні від $535 млн і вище.
Нагадаємо, як свідчить дослідження, медіанний вік українського ІТ-фахівця зріс з 30 до 31 року, а майже всі айтішники (97%) мають вищу освіту або навчалися в університеті.
Заробітки теж зростають: медіанна зарплата цього року досягла $3000. Переважна більшість айтівців працюють у технічних напрямках.
За матеріалами:
Dou
