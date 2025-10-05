Експорт ІТ-послуг у серпні знизився, але перевищив минулорічний рівень Сьогодні 09:15 — Казна та Політика

Експорт ІТ-послуг у серпні знизився, але перевищив минулорічний рівень

У серпні 2025 року обсяг ІТ-експорту з України склав $540 мільйонів, що на $15 млн менше (-2,7%), ніж у липні ($555 млн). Торік у серпні показник українського ІТ-експорту був одним з найменших — $507 млн.

Про це стало відомо зі звіту Національного банку України, пише Dou.

Загалом за вісім місяців 2025 року обсяг ІТ-експорту становить $4305 млн, перевищивши результат аналогічного періоду 2024 року ($4259 млн).

Порівняння з попередніми роками:

серпень 2023-го — $566 млн;

серпень 2022-го — $621 млн;

серпень 2021-го — $594 млн.

Аналітики нагадують, у січні цього року обсяг експорту IT-послуг знизився до рівня нижче $500 млн — уперше після стабільного перевищення цієї позначки протягом усього 2024 року.

Відтоді обсяги трималися на рівні від $535 млн і вище.

Нагадаємо, як свідчить дослідження, медіанний вік українського ІТ-фахівця зріс з 30 до 31 року, а майже всі айтішники (97%) мають вищу освіту або навчалися в університеті.

Заробітки теж зростають: медіанна зарплата цього року досягла $3000. Переважна більшість айтівців працюють у технічних напрямках.

Dou За матеріалами:

