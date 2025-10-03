Україна отримала $133 млн від Світового банку Сьогодні 13:36 — Казна та Політика

Україна отримала $133 млн від Світового банку

Україна отримала 133 млн доларів США від Світового банку за проектом SURGE «Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління». Кошти надійшли до загального фонду державного бюджету.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

До кінця року в рамках проєкту Україна має отримати ще 396 млн дол., зокрема 230 млн дол. у рамках додаткового фінансування проєкту.

Що відомо про SURGE

Ціль проєкту — забезпечити ефективне управління публічними інвестиціями. Він спрямований на підвищення якості фіскального управління в громадах, удосконалення середньострокового й програмного бюджетування, оптимізацію адміністрування доходів, а також врахування гендерних і кліматичних аспектів у фінансовій політиці.

«Реалізація проєкту здійснюється з використанням фінансового інструменту „Програма кредитування з прив’язкою до результатів, Program-for-Results“ (PforR), який ґрунтується на досягненні конкретних показників, прив’язаних до виплат», — йдеться у повідомленні Мінфіну.

Щоб отримати позику у 2025 році, Україна виконала низку важливих умов. Зокрема:

внесено зміни до Бюджетного кодексу,

затверджено середньостроковий план публічних інвестицій,

ухвалено єдину методологію їх управління.

Читайте також Україна отримала ще €170 млн від Банку розвитку Ради Європи на житлові програми

«Співпраця в межах проекту SURGE сприяє формуванню сучасної та ефективної державної політики у сфері управління публічними інвестиціями. Важливо, що у цьому процесі ми приділяємо особливу увагу гендерним і кліматичним аспектам, що дозволяє зробити політику більш інклюзивною та стійкою до майбутніх викликів. Вдячна Світовому банку за підтримку України на цьому шляху», — наголосила заступник міністра фінансів Ольга Зикова.

Проект SURGE реалізується в Україні з 2024 року. За цей час Світовий банк уклав з Україною угоди на понад 1 млрд доларів США фінансування в рамках проекту, зокрема, на отримання 10 млн доларів США грантових коштів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.