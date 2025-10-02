Україна отримала ще €170 млн від Банку розвитку Ради Європи на житлові програми Сьогодні 12:22 — Казна та Політика

Україна отримала ще €170 млн від Банку розвитку Ради Європи на житлові програми

У Римі під час URC-2025 Україна підписала угоду про залучення нової позики від Банку розвитку Ради Європи на суму €170 млн. Кошти підуть на підтримку житлових програм для українців.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

€70 млн буде спрямовано на проєкт HOME - компенсацію за зруйноване житло у вигляді житлових сертифікатів єВідновлення. Це дасть ще 1500 сертифікатів та допоможе близько 4 тисячам родин придбати нові оселі. Пріоритет надається Захисникам і Захисницям, людям з інвалідністю та багатодітним сім’ям. Загалом завдяки програмі вже понад 7600 українців отримали нове житло, а сертифікати — 24,3 тисячі родин.

€100 млн виділено на підтримку внутрішньо переміщених осіб: допомогу на проживання, житло, освіту дітей та інтеграцію у громади. Станом на сьогодні понад 135 тисяч родин уже скористалися програмою єВідновлення, отримавши компенсації для ремонту або придбання нового житла.

«Я вдячна нашим європейським партнерам за цю допомогу. Спільними зусиллями ми створюємо умови, щоб українські родини могли відновлювати своє життя в Україні», — зазначила Свириденко.

Нагадаємо також, що за оцінкою KSE Institute станом на січень 2024 року, в Україні було пошкоджено або зруйновано понад 250 тисяч житлових будинків, з яких 222 тисячі — приватні, понад 27 тисяч — багатоквартирні, а 526 — гуртожитки. Загальна площа зруйнованого та пошкодженого житла сягає 60 мільйонів квадратних метрів.

