У новобудовах виділятимуть квартири для родин, що втратили житло через війну Сьогодні 17:21 — Нерухомість

У новобудовах виділятимуть квартири для родин, що втратили житло через війну, Фото: mindev.gov.ua

У нових житлових комплексах частина квартир надаватиметься родинам, які втратили домівки через війну або потребують додаткової підтримки.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

«Нова забудова повинна враховувати інтереси громади та людей, які втратили житло. Це означатиме, що певний відсоток квартир забудовники пропонуватимуть за спеціальними умовами для родин, які постраждали від війни чи потребують додаткової підтримки. Такий підхід дозволить поєднати відновлення та розвиток із доступністю житла для людей. Ірпінь стане пілотним містом для цієї практики», — заявив Кулеба.

Зазначається, що Київська область відновлена вже на 80%. Це понад 24 тисячі об’єктів із 30 тисячі пошкоджених або зруйнованих — житлові будинки, школи, лікарні та інфраструктура.

Паралельно продовжує діяти програма єВідновлення. На Київщині майже 16,5 тисяч родин уже отримали компенсації на суму понад 2,2 млрд грн. Ще понад 4 тисячі сімей скористалися сертифікатами на нове житло або почали будівництво власних будинків — людям виплачено понад 8 млрд грн.

Нагадаємо, третій етап програми єВідновлення для людей, чиї приватні будинки було знищено та які обрали компенсацію для відбудови на власній земельній ділянці, вже стартував . Тепер можна подати фінальний звіт про завершення будівництва, повідомити про прийняття житла в експлуатацію та підтвердити цільове використання коштів. Це завершальний етап послуги.

Досить часто перед купівлею житла покупці стикаються із вибором: швидко заселитися у квартиру на вторинному ринку чи обрати новобудову заради комфорту та потенційного зростання вартості. Попри те, що ціни на первинне житло зростають швидше, ніж на вторинне, попит розподіляється не так однозначно. За даними DIM, у першому півріччі 2025 року середня ціна на новобудови зросла приблизно на 14% у річному вимірі.

Інвестуйте з розумом — обирайте актуальні проєкти з прозорими умовами на InvestMarket від «Мінфін»

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.