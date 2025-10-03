0 800 307 555
укр
Зеленський підписав закон про гуманітарні авто

Казна та Політика
31
Президент України Володимир Зеленський підписав закон (№ 12010), який врегульовує діяльність гуманітарних організацій та спрощує умови ввезення гуманітарних автомобілів.
Про це йдеться на сайті парламенту.
Згідно з документом, громадські та благодійні організації мають право ввозити транспортні засоби для статутної та гуманітарної діяльності. Водночас встановлюється чітке регламентування їхнього використання: гуманітарні авто можуть застосовуватися виключно для гуманітарного реагування та допомоги постраждалим від війни.
Законом прямо забороняється використання таких транспортних засобів з комерційною метою.
Нагадаємо, 18 вересня Верховна Рада ухвалила відповідні зміни до Закону України «Про гуманітарну допомогу».
Раніше Кабінет Міністрів України вніс зміни до пункту 16 Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах. Нові правила запроваджують правові механізми списання використаних паливно-мастильних матеріалів та запчастин для ремонту чи відновлення транспортних засобів гуманітарної допомоги, кінцевими набувачами яких є військовослужбовці. Це стосується автомобілів, які перебувають на тимчасовому державному обліку в територіальних органах МВС та залучені до виконання оборонних завдань згідно з порядком, встановленим Міністерством оборони.
За матеріалами:
Mind
