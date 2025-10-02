Дрібним ФОПам можуть ускладнити закриття бізнесу
Національний банк України ініціює зміни, які можуть суттєво ускладнити процес припинення діяльності фізичних осіб-підприємців (ФОП).
Головна мета пропозиції — посилити фінансовий моніторинг та забезпечити повноту сплати податків перед закриттям бізнесу.
Про це ідеться в матеріалі Економічної правди.
«Ця ініціатива спрямована на боротьбу з тіньовими схемами та використанням ФОПів для виведення капіталу, особливо напередодні припинення діяльності. Однак таке ускладнення процедури може викликати невдоволення серед добросовісних підприємців через подовження бюрократичних термінів», — кажуть експерти.
Пропозиція НБУ передбачає запровадження обов’язкової перевірки інформації про фінансову діяльність підприємця перед його виключенням з Єдиного державного реєстру. Зокрема, перевірятимуться такі аспекти:
- Оборот коштів ФОП.
- Повнота та своєчасність сплати податків.
НБУ прагне розпочати більш ретельну перевірку фінансових операцій підприємця.
Якщо раніше процес закриття ФОП був відносно швидким і часто проводився за декларативним принципом, то тепер НБУ пропонує зробити його більш залежним від підтвердження прозорості фінансової діяльності.
