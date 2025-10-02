0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Дрібним ФОПам можуть ускладнити закриття бізнесу

Казна та Політика
91
Дрібним ФОПам можуть ускладнити закриття бізнесу
Дрібним ФОПам можуть ускладнити закриття бізнесу
Національний банк України ініціює зміни, які можуть суттєво ускладнити процес припинення діяльності фізичних осіб-підприємців (ФОП).
Головна мета пропозиції — посилити фінансовий моніторинг та забезпечити повноту сплати податків перед закриттям бізнесу.
Про це ідеться в матеріалі Економічної правди.
«Ця ініціатива спрямована на боротьбу з тіньовими схемами та використанням ФОПів для виведення капіталу, особливо напередодні припинення діяльності. Однак таке ускладнення процедури може викликати невдоволення серед добросовісних підприємців через подовження бюрократичних термінів», — кажуть експерти.
Читайте також
Пропозиція НБУ передбачає запровадження обов’язкової перевірки інформації про фінансову діяльність підприємця перед його виключенням з Єдиного державного реєстру. Зокрема, перевірятимуться такі аспекти:
  • Оборот коштів ФОП.
  • Повнота та своєчасність сплати податків.
НБУ прагне розпочати більш ретельну перевірку фінансових операцій підприємця.
Читайте також
Якщо раніше процес закриття ФОП був відносно швидким і часто проводився за декларативним принципом, то тепер НБУ пропонує зробити його більш залежним від підтвердження прозорості фінансової діяльності.
За матеріалами:
Finance.ua
ФОПБізнес
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems