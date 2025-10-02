Дрібним ФОПам можуть ускладнити закриття бізнесу Сьогодні 20:00 — Казна та Політика

Дрібним ФОПам можуть ускладнити закриття бізнесу

Національний банк України ініціює зміни, які можуть суттєво ускладнити процес припинення діяльності фізичних осіб-підприємців (ФОП).

Головна мета пропозиції — посилити фінансовий моніторинг та забезпечити повноту сплати податків перед закриттям бізнесу.

Про це ідеться в матеріалі Економічної правди.

«Ця ініціатива спрямована на боротьбу з тіньовими схемами та використанням ФОПів для виведення капіталу, особливо напередодні припинення діяльності. Однак таке ускладнення процедури може викликати невдоволення серед добросовісних підприємців через подовження бюрократичних термінів», — кажуть експерти.

Пропозиція НБУ передбачає запровадження обов’язкової перевірки інформації про фінансову діяльність підприємця перед його виключенням з Єдиного державного реєстру. Зокрема, перевірятимуться такі аспекти:

Оборот коштів ФОП.

Повнота та своєчасність сплати податків.

НБУ прагне розпочати більш ретельну перевірку фінансових операцій підприємця.

Якщо раніше процес закриття ФОП був відносно швидким і часто проводився за декларативним принципом, то тепер НБУ пропонує зробити його більш залежним від підтвердження прозорості фінансової діяльності.

