НБУ: настрої бізнесу покращилися завдяки стабільному попиту й низькій інфляції Сьогодні 09:44

НБУ: настрої бізнесу покращилися завдяки стабільному попиту й низькій інфляції

У вересні український бізнес відновив позитивні очікування щодо власної економічної діяльності.

Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісяця, за винятком вимушеної перерви в березні — травні 2022 року.

У вересні 2025 року ІОДА зріс до 50.4 з 49.0 у серпні 2025 року та був вищий за рівень у вересні 2024 року (48.7).

Зазначається, що поліпшенню настроїв сприяли стійкий споживчий попит, стабільна ситуація в енергетиці, бюджетне фінансування на відновлення інфраструктури та будівництво доріг, уповільнення темпів інфляції та стійка ситуація на валютному ринку. Проте стримуючими чинниками залишалися посилення інтенсивності обстрілів, значні витрати на відновлення, підвищення тарифів і дефіцит кваліфікованих кадрів.

Торгівля

Підприємства торгівлі вже сьомий місяць поспіль позитивно оцінюють результати роботи. Це пояснюється достатньою пропозицією товарів, активним попитом і сповільненням інфляції.

Секторальний індекс зріс до 54,0 із 51,8 у серпні (у вересні 2024 року — 52,1). Торговельні компанії прогнозують подальше зростання товарообороту й закупівель, однак очікують зниження торговельної маржі.

Будівництво

Підприємства будівництва не очікували змін у своїй поточній діяльності, попри фінансування будівництва доріг, сталий внутрішній попит, а також сприятливі погодні умови: секторальний індекс у вересні становив 50.0 порівняно з 54.0 у серпні 2025 року (у вересні 2024 року — 50.1).

Будівельники очікували на подальше збільшення обсягів будівництва, нових замовлень та закупівлі сировини й матеріалів, хоча й повільнішими темпами. На тлі очікуваного зростання вартості послуг підрядників респонденти були налаштовані на сповільнення темпів збільшення обсягу закупівлі їхніх послуг. Тривало пом’якшення оцінок щодо доступності підрядників.

Промисловість

Підприємства промисловості пом’якшили стримані оцінки результатів своєї діяльності, незважаючи на подальше руйнування виробничих потужностей та подолання їх наслідків, а також брак кваліфікованих працівників: секторальний індекс у вересні становив 49.1 порівняно з 48.7 у серпні 2025 року (у вересні 2024 року — 50.3).

Читайте також Клуб білого бізнесу скорочується — чверть компаній вилучено з переліку

Промисловці й надалі були налаштовані на збільшення обсягу виготовленої продукції, натомість не очікували змін щодо обсягу нових замовлень на продукцію. Водночас пом’якшилися стримані оцінки щодо обсягу нових експортних замовлень на продукцію, обсягу незавершеного виробництва, а також залишків готової продукції. Уперше за шість місяців очікувалося збільшення обсягу запасів сировини та матеріалів.

Сфера послуг

Підприємства сфери послуг продовжили пом’якшувати оцінки своїх економічних перспектив, незважаючи на збільшення витрат бізнесу та складну й високовартісну логістику: секторальний індекс у вересні становив 49.4 (у серпні 2025 року — 47.0, у вересні 2024 року — 44.6).

На відміну від попереднього місяця, респонденти очікували на збільшення обсягів наданих послуг, нових замовлень на послуги та послуг у процесі виконання.

На тлі очікуваного пришвидшення темпів зростання закупівельних цін підприємства промисловості та будівництва очікували здорожчання цін на власну продукцію, а підприємства торгівлі — на збільшення вартості товарів, закуплених для продажу. У секторі послуг очікувалося сповільнення темпів зростання цін постачальників та збереження високих оцінок щодо тарифів на власні послуги.

Ситуація на ринку праці

Ситуація на ринку праці є нестійкою. Як і в попередньому місяці, лише респонденти будівництва очікували на збільшення загальної чисельності працівників, хоча й нижчими темпами.

Підприємства торгівлі були налаштовані на незмінну загальну кількість працівників. Натомість у промисловості та секторі послуг й надалі очікувалося скорочення персоналу.

InvestMarket від «Мінфін». Знаходьте найвигідніші інвестиційні пропозиції в одному сервісі — на

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.