В Україні скасують обов’язковий документ, на який бізнес щороку витрачає мільярди — Гетманцев
Фінансовий комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити в першому читанні законопроєкт про скасування актів виконаних робіт для бізнесу. Для державних підприємств вони залишаться обов’язковими.
Про це заявив голова комітету Данило Гетманцев.
Він повідомив, що схвалений його проєкт №14023 щодо спрощення оформлення первинних документів з надання послуг.
Мета змін
Дозволити підприємствам за домовленістю у договорі використовувати спрощений порядок оформлення документів на послуги.
Йдеться про те, що в акті наданих послуг можна не вказувати посаду, прізвище та/або підпис представника замовника. Але лише за умови, що це прописано в договорі, а послуги оплачені повністю та безготівково.
Разом з тим, ці спрощені правила не будуть застосовуватись до послуг, які оплачуються з бюджету. Для них залишаються чинні вимоги до оформлення документів.
Поділитися новиною
Також за темою
В Україні скасують обов’язковий документ, на який бізнес щороку витрачає мільярди — Гетманцев
«Банк банків»: що містить законопроєкт про Національну установу розвитку (поясення)
У Києві готують мільярдний ремонт шосе
Зеленський пропонує виділити кошти на створення 1000 годин українського контенту
Держгеонадра оголосили десяті аукціони в 2025 році
«Протасів Яр» залишився заказником: Господарський суд Києва відмовив забудовнику