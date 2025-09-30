В Україні скасують обов’язковий документ, на який бізнес щороку витрачає мільярди — Гетманцев Сьогодні 15:14 — Казна та Політика

В Україні скасують обов’язковий документ, на який бізнес щороку витрачає мільярди — Гетманцев

Фінансовий комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити в першому читанні законопроєкт про скасування актів виконаних робіт для бізнесу. Для державних підприємств вони залишаться обов’язковими.

Про це заявив голова комітету Данило Гетманцев.

Він повідомив, що схвалений його проєкт № 14023 щодо спрощення оформлення первинних документів з надання послуг.

Мета змін

Дозволити підприємствам за домовленістю у договорі використовувати спрощений порядок оформлення документів на послуги.

Йдеться про те, що в акті наданих послуг можна не вказувати посаду, прізвище та/або підпис представника замовника. Але лише за умови, що це прописано в договорі, а послуги оплачені повністю та безготівково.

Разом з тим, ці спрощені правила не будуть застосовуватись до послуг, які оплачуються з бюджету. Для них залишаються чинні вимоги до оформлення документів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.