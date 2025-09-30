0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні скасують обов’язковий документ, на який бізнес щороку витрачає мільярди — Гетманцев

Казна та Політика
175
В Україні скасують обов’язковий документ, на який бізнес щороку витрачає мільярди — Гетманцев
В Україні скасують обов’язковий документ, на який бізнес щороку витрачає мільярди — Гетманцев
Фінансовий комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити в першому читанні законопроєкт про скасування актів виконаних робіт для бізнесу. Для державних підприємств вони залишаться обов’язковими.
Про це заявив голова комітету Данило Гетманцев.
Він повідомив, що схвалений його проєкт №14023 щодо спрощення оформлення первинних документів з надання послуг.
Мета змін
Дозволити підприємствам за домовленістю у договорі використовувати спрощений порядок оформлення документів на послуги.
Йдеться про те, що в акті наданих послуг можна не вказувати посаду, прізвище та/або підпис представника замовника. Але лише за умови, що це прописано в договорі, а послуги оплачені повністю та безготівково.
Разом з тим, ці спрощені правила не будуть застосовуватись до послуг, які оплачуються з бюджету. Для них залишаються чинні вимоги до оформлення документів.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems