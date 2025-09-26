0 800 307 555
Держава зекономить щонайменше 15 млрд грн, скоротивши неефективні бюджетні програми — Гетманцев

Казна та Політика
27
Скасувавши «необов'язкові» та неефективні бюджетні програми, можна спрямовувати на більш нагальні потреби щонайменше 15 млрд грн на рік.
Про це сказав в інтерв’ю Укрінформу голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Він, зокрема, звернув увагу на те, що за 7 місяців 2025 року освоєння коштів у межах 35 бюджетних програм навіть не починалося, 20 програм профінансовані лише на 20% від запланованого рівня, а 30 — тільки на 50%.
«При цьому перед поданням бюджетного законопроєкту на наступний рік жодних висновків із цього, схоже, не зроблено. І мова навіть не про те, що на них передбачено значний ресурс, 15 мільярдів гривень. Ми ж повинні продемонструвати й суспільству, і міжнародним партнерам, що заощаджуємо, боремося за ефективність кожної витраченої гривні та робимо висновки з попередніх прорахунків і помилок», — вважає народний депутат.
За його висновками, особливо під час війни держава має відмовитися від неефективних бюджетних програм, які розпорошують дефіцитний фінансовий ресурс. Також він розкритикував плани збереження у наступному році програм на кшталт кешбеку чи надання по 100 тисяч гривень креативним ФОПам.
«До настання реального миру цього просто не має бути. Ми не повинні під час війни вдавати, що в країні панує мир», — переконаний парламентарій.
Натомість поміж позитивів законопроєкту про держбюджет-2026 він назвав акцент на фінансуванні безпеки та оборони, пропозиції щодо підвищення низки соціальних стандартів, розширення джерел наповнення держказни за рахунок заходів з детінізації.
За матеріалами:
Укрінформ
