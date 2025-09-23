Гетманцев назвав кроки, які допоможуть визначити реальний прожитковий мінімум Сьогодні 12:03 — Особисті фінанси

Гетманцев назвав кроки, які допоможуть визначити реальний прожитковий мінімум

Прожитковий мінімум в Україні повинен базуватися на реальних показниках, а не на застарілих чи умовних розрахунках.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

За словами депутата, закладені в держбюджеті цифри не можна вважати прожитковим мінімумом, на який реально можна вижити. Він наголосив, що потрібна відверта розмова з суспільством та конкретні кроки.

Гетманцев виділив кілька першочергових завдань:

визначити реалістичний розмір прожиткового мінімуму та оновити споживчий кошик відповідно до сучасних цін і потреб;

відв’язати цей показник від зарплат суддів, прокурорів, митників та інших категорій;

запропонувати громадянам чітку «дорожню карту» із поступового підвищення прожиткового мінімуму;

скасувати оподаткування прожиткового мінімуму для громадян, які отримують мінімальні виплати.

«Всі ці кроки ми повинні зробити, звертаю на це увагу уряду. Іншого „рецепту“ просто немає. Як мінімум — якщо ми хочемо запобігти соціальній катастрофі», — наголосив Гетманцев.

Нагадаємо, у Верховній Раді розглядають законопроєкти, які передбачають повернення прожитковому мінімуму його первинного соціального значення та встановлення його на рівні фактичного споживчого кошика. Зараз прожитковий мінімум використовується як розрахункова величина для багатьох виплат, що не відповідає його соціальному призначенню.

15 вересня уряд подав до Верховної Ради проєкт держбюджету на 2026 рік. У ньому пропонується з 1 січня 2026 року встановити прожитковий мінімум:

на одну особу — 3209 грн;

для працездатних — 3328 грн;

для непрацездатних — 2595 грн.

