ВР ухвалила законопроєкт про соцзахист військових: про що йдеться

Особисті фінанси
Сьогодні, 25 лютого, Верховна Рада України ухвалила законопроєкт № 13646 про соціальний захист військових.
Про це повідомив міністр оброни Михайло Федоров.
З його слів, «він формує зрозумілу й чесну систему соціальних гарантій для військовослужбовців базової служби — до, під час і після її проходження. Це про справедливість для людей, які стали на захист країни, і про відповідальність держави перед ними та їхніми родинами».
Що це означає

Під час служби військові мають гарантоване грошове, медичне, продовольче та речове забезпечення.
  • Передбачені відпустки за сімейними обставинами, лікування й реабілітація за рішенням ВЛК.
  • Держава також забезпечує проживання, безоплатний проїзд і поштовий зв’язок.
Після повернення зі служби зберігається право повернутися на роботу — на посаду, не нижчу за попередню.
Передбачена допомога в розмірі середньої зарплати після постановки на військовий облік.
  • Військові отримують можливість професійної адаптації, повноцінний страховий і трудовий стаж, а також право на щорічну відпустку вже в перший рік роботи.
Родини Захисників і Захисниць, які загинули або зникли безвісти.
Законопроєкт запроваджує єдиний і прозорий підхід до виплат — без різних правил за однакових обставин.
Сьогодні держава забезпечує:
  • родинам загиблих — 15 млн грн;
  • родинам зниклих безвісти — щомісячні виплати близько 120 тис грн.
«Ми пропонуємо чітке правило: загальний обсяг допомоги — 15 млн грн. Тобто якщо військовий отримав статус безвісти зниклого, його родина отримує виплати близько 120 тис. грн на місяць, а в разі підтвердження загибелі, рідні отримають виплату в такому розмірі, щоб загальна сума допомоги становила 15 млн грн. Це створює рівність, прозорість і зрозумілі гарантії для кожної родини — незалежно від дати чи обставин підтвердження статусу», — написав він.
Нагадаємо, у Збройних силах України (ЗСУ) немає такого поняття, як зарплата. Натомість військовим виплачують грошове забезпечення. Його розмір нестабільний і залежить від багатьох чинників. Крім того, захисники та їхні родини мають право на низку пільг та соціальних гарантій.
Finance.ua розповідав, з чого складається гаманець захисника та які зміни щодо виплат і пільг в 2026 році у статті: Які виплати, пільги та гарантії отримують військові у 2026 році
За матеріалами:
Finance.ua
Військовозобов'язанийАрміяВиплати
