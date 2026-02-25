ВР ухвалила законопроєкт про соцзахист військових: про що йдеться Сьогодні 15:00 — Особисті фінанси

Сьогодні, 25 лютого, Верховна Рада України ухвалила законопроєкт № 13646 про соціальний захист військових.

Про це повідомив міністр оброни Михайло Федоров.

З його слів, «він формує зрозумілу й чесну систему соціальних гарантій для військовослужбовців базової служби — до, під час і після її проходження. Це про справедливість для людей, які стали на захист країни, і про відповідальність держави перед ними та їхніми родинами».

Що це означає

Під час служби військові мають гарантоване грошове, медичне, продовольче та речове забезпечення.

Передбачені відпустки за сімейними обставинами, лікування й реабілітація за рішенням ВЛК.

Держава також забезпечує проживання, безоплатний проїзд і поштовий зв’язок.

Після повернення зі служби зберігається право повернутися на роботу — на посаду, не нижчу за попередню.

Передбачена допомога в розмірі середньої зарплати після постановки на військовий облік.

Військові отримують можливість професійної адаптації, повноцінний страховий і трудовий стаж, а також право на щорічну відпустку вже в перший рік роботи.

Родини Захисників і Захисниць, які загинули або зникли безвісти.

Законопроєкт запроваджує єдиний і прозорий підхід до виплат — без різних правил за однакових обставин.

Сьогодні держава забезпечує:

родинам загиблих — 15 млн грн;

родинам зниклих безвісти — щомісячні виплати близько 120 тис грн.

«Ми пропонуємо чітке правило: загальний обсяг допомоги — 15 млн грн. Тобто якщо військовий отримав статус безвісти зниклого, його родина отримує виплати близько 120 тис. грн на місяць, а в разі підтвердження загибелі, рідні отримають виплату в такому розмірі, щоб загальна сума допомоги становила 15 млн грн. Це створює рівність, прозорість і зрозумілі гарантії для кожної родини — незалежно від дати чи обставин підтвердження статусу», — написав він.

Нагадаємо, у Збройних силах України (ЗСУ) немає такого поняття, як зарплата. Натомість військовим виплачують грошове забезпечення. Його розмір нестабільний і залежить від багатьох чинників. Крім того, захисники та їхні родини мають право на низку пільг та соціальних гарантій.

Finance.ua розповідав, з чого складається гаманець захисника та які зміни щодо виплат і пільг в 2026 році у статті: Які виплати, пільги та гарантії отримують військові у 2026 році

