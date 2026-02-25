Скільки заробляють Design, Leadership, HR, Recruitment, Marketing, Sales, Support в Україні та за кордоном (інфографіка)
Найвищі медіанні зарплати в українській ІТ-індустрії отримують керівники технічних команд.
Про це свідчать результати опитування DOU.
Медіанні зарплати
Найвищі медіанні компенсації зафіксовано у категоріях:
- Tech Leadership (CTO, Head, Director of Engineering, Technical Director) — $6325;
- General Leadership (CEO, Founder, COO) — $4000;
- IT Consultant — $3850;
- Product Design — $3000.
У сфері дизайну медіанні зарплати становлять:
- UI/UX Design — $1730;
- Graphic/Motion Design — $1570.
Серед інших спеціалізацій:
- юридичні фахівці — $2700;
- Finance/Accounting — $2000;
- Marketing — $2000;
- Tech Writing — $2000;
- HR — $1940;
- Sales/BizDev — $1850;
- Brand/PR/Content — $1700;
- Recruitment та Learning & Development — $1600−1650.
Найнижчі зарплати залишаються у Customer Support і Technical Support (по $1200), Customer Success ($1083) і в Office Management and Administration ($990).
За квартилями
У грудні 2025-го дещо змінилася ситуація для однієї з найбільш високооплачуваних груп в IT-індустрії — Tech Leadership. Розкид зарплат у цій категорії збільшився: третій квартиль зріс до $9625 (проти $8480 раніше), тоді як перший знизився до $3807 (було $5000).
Тобто найбільш високооплачувані спеціалісти Tech Leadership почали заробляти ще більше, а найменш оплачувані — менше.
Водночас третій квартиль компенсацій у таких традиційно високооплачуваних напрямах, як General Leadership і Product Design, зменшився. Для General Leadership він становить $5900 (проти $8525 у червні 2025 року), однак кількість анкет у цій групі невелика. Для Product Design третій квартиль нині — $4000 (пів року тому — $4500).
Невелика група IT Consultants продемонструвала зростання як третього квартиля ($5200), так і першого ($2630) у цій хвилі дослідження.
У зарплатах Legal-фахівців, як і раніше, значний розкид: перший квартиль залишається відносно низьким — $1425, тоді як третій сягає $4650.
У HR-спеціалістів, маркетологів, а також фахівців із Sales і BizDev у цій хвилі знизився третій квартиль компенсацій: на $200, $300 і $200 відповідно. Зарплатна ситуація для ще однієї великої групи — спеціалістів з рекрутингу — не змінилася: перший квартиль становить $1000, третій — $2325.
Динаміка зарплат
Після зростання у 2023−2024 роках медіанні зарплати Tech Leadership знизилися на $675 за останні пів року, але залишаються найвищими на ринку.
Зарплати General Leadership зменшилися на $650 і повернулися до рівнів 2021—2022 років.
Зарплати Legal-фахівців перестали знижуватися й наразі перебувають на піку — $2700 (+$115 за пів року). У Finance/Accounting медіана трохи знизилася — $2000 (-$100). Далі:
- Tech Writing — зростання до $2000 (+$300);
- Sales — зростання до $1850 (+$350).
У дизайні зросли зарплати:
- Graphic Designer — +$460;
- Motion Designer — +$450;
- Web Designer — +$300.
Зарплати Product Designer (+$55) та UI/UX Designer (-$50) майже не змінилися.
Зарплати у Support зросли до $1200 (+$100), а в Office Management до $990 (+$90), однак залишаються найнижчими в ІТ.
Зарплати за досвідом роботи
Серед фахівців із досвідом роботи 10 і більше років найвищі медіанні зарплати у спеціалістів з UI/UX і Product Design — $3450, у фахівців із продажів — $3100, у HR/Recruitment/L&D — $2950.
Зарплати у Києві та Львові
У Львові медіанні зарплати Product Designer вищі, ніж у Києві:
- Львів — $3375;
- Київ — $2850.
У маркетингу зарплати однакові — $2000.
Водночас у Києві вищі медіанні зарплати мають:
- HR — $2500 проти $1650 у Львові;
- Brand/PR/Content — $2000 проти $1425;
- UI/UX — $2000 проти $1800;
- Sales/BizDev — $2000 проти $1611;
- Recruitment — $2000 проти $1600;
- Customer Support — $1400 проти $1050.
Зарплати за кордоном
У всіх спеціалізаціях із достатньою вибіркою зарплати за кордоном перевищують українські показники.
Найбільший розрив зафіксовано у Support:
- за кордоном — $2600;
- в Україні — $1200.
У UI/UX і Product Design зарплати за кордоном вищі приблизно на 52% - $3500 проти $2300.
Керівники за кордоном у середньому отримують приблизно на $1500 більше.
