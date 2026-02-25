Смілянський майже 10 років очолює «Укрпошту»: ключові заяви, обіцянки, результати Сьогодні 09:50 — Особисті фінанси

Ігор Смілянський, джерело фото: https://www.facebook.com/ukrposhtaceo

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський останніми тижнями завоював статус чи не найпомітнішого українського топменеджера у соціальних мережах та стрічках новин національних медіа. Утім, справжню ціну керівника визначають не вподобайки чи коментарі, а конкретні результати та виконані обіцянки.

Finance.ua вирішив проаналізувати заяви Ігоря Смілянського і перевірити, чи підкріплюються його слова реальними діями.

Стан справ в «Укрпошті» за Смілянського

Ігор Смілянський став генеральним директором «Укрпошти» 1 липня 2016 року. Тобто, на посаді він майже 10 років.

За цей час Смілянський суттєво скоротив бек-офіс, і тепер адміністративний апарат складає лише 8% від загальної кількості працівників (яких теж поменшало ― від 76 тисяч до 27). Зменшили також і кількість керівників ― від 24 до 5. Ці рішення дозволили збільшити середню зарплату виробничого персоналу приблизно в сім разів ― від 2200 грн до близько 17 тис. грн.

Зауважимо, що йдеться не про одномоментне збільшення, а про поступове. До того ж на цей показник впливають й інші фактори, зокрема підвищення мінімальної зарплати.

В інтерв’ю РБК-Україна Смілянський розповів, що до початку повномасштабної війни «Укрпошта» була прибутковою. А 2022 року вона навіть виплатила дивіденди.

Фінансові результати «Укрпошти», джерело фото: РБК-Україна

За словами Смілянського, за час повномасштабної війни матеріальні збитки «Укрпошти» сягнули 60−70 млн доларів. Знищено 47 відділень та понад 400 авто. Ще 1052 відділення залишилися на тимчасово окупованих територіях, а 111 перебувають у зоні активних бойових дій.

Є також людські втрати: загинули понад 45 працівників «Укрпошти». З них близько 20 мобілізувалися та віддали життя на фронті.

Про зарплату Смілянського

Ігор Смілянський назвав свою зарплату під час перепалки з народним депутатом Олексієм Гончаренком в етері «Суспільного». За його словами, вона становить 700 тис. грн на місяць після сплати податків (до сплати приблизно 970 тис. грн/міс.).

В інтерв’ю Яніні Соколовій топменеджер заявив , що йому не соромно отримувати таку зарплату: «Давайте так, щоб зрозуміло було ― у валюті це десь 15 тисяч євро. Я до „Укрпошти“ мав 50 тисяч доларів на місяць, і щось мені підказує, що після „Укрпошти“ я матиму навіть більше».

До цього він публічно називав розмір своїх доходів у травні 2025 року. Тоді керівник «Укрпошти» написав у Facebook про зарплату за 2024-й.

«Зарплата + доплата 15% за роботу з державною таємницею — 11 723 286 гривень до податків, або в середньому 970 009 гривні на місяць… З цієї зарплати я сплатив 2 398 153 гривень податку на дохід + військовий збір. Ще приблизно 2 100 тис. гривень податків я сплатив у США, де є податковим резидентом… Отже, після податків я отримав 6 926 930 гривні, або 577 244 гривень у середньому на місяць», ― написав топменеджер і додав, що від початку 2022 року не виписував собі премію, хоча мав на неї право.

Заяви та обіцянки Смілянського

Керівник «Укрпошти» регулярно опиняється в центрі уваги громадськості — через гучні заяви, амбітні обіцянки та резонансні скандали. Ми ж вирішили зосередитися виключно на аспектах його бізнес-діяльності.

Заяви про відсутність дефолту

Восени 2025 року у Нацбанку прогнозували дефолт «Укрпошти» та потребу докапіталізації компанії з держбюджету. Смілянський спростував необхідність отримувати кошти від держави: «Ніякого дефолту немає і не буде, або, як кажуть в Одесі, — не дочекаєтеся».

У проєкті Державного бюджету дійсно не передбачалося фінансування для «Укрпошти», і ця позиція залишилася незмінною у прийнятому документі.

Тему дефолту Смілянський також підняв в останньому інтерв’ю для РБК-Україна: «Рік пройшов? Пройшов. Бюджет прийняли? Прийняли. Там є докапіталізація „Укрпошти“? Немає. „Укрпошта“ в дефолті? Ні. По своїм боргам „Укрпошта“ вчасно сплачує, боргів по зарплаті нема».

Довідка Finance.ua Станом на початок 2026 року «Укрпошта» залишається платоспроможною. Слова Смілянського про відсутність дефолту підтвердилися.

Конфлікт з НБУ і власний банк «Укрпошти»

За словами Смілянського, конфлікт НБУ і «Укрпошти» пов’язаний з особистими стосунками між керівництвом: «Не любить він (голова НБУ Андрій Пишний ― Авт.) мене».

Яблуком розбрату стала ініціатива Смілянського відкрити поштобанк. Пишний неодноразово заявляв, що це неможливо і створює ризики, зокрема щодо можливої докапіталізації підприємства.

Про амбіцію мати поштобанк Смілянський почав говорити ще у 2017−2018 роках. Це був один з пунктів, якого він прагнув досягти на посаді СЕО «Укрпошти».

Проте довгий час цю ініціативу не підтримували уряд та Нацбанк. Раніше не було реальних механізмів відкриття поштобанку, хоча «Укрпошта» подавала документи на купівлю деяких збанкрутілих банків.

На початку 2025 року уряд передав «Укрпошті» акції АТ «Першого інвестиційного Банку» (PINbank), а у червні Верховна Рада ухвалила закон про фінансову інклюзію. Він передбачає створення першого банку фінансової інклюзії на базі АТ «Укрпошта». Це виглядало як прорив, але…

19 лютого 2026 року НБУ визнав PINbank банкрутом і позбавив його ліцензії. Причина ― ведення ризикової діяльності та порушення вимог до мінімального розміру регулятивного капіталу. Це означає, що «Укрпошта» не зможе використати цей банк для створення свого поштобанку. У попередні роки компанії не вдалося придбати банки «Альпарі» і «Січ», які також збанкрутували.

Довідка Finance.ua Попри майже десятирічне перебування на посаді СЕО «Укрпошти», Смілянський не зміг запустити поштобанк. Чи можна покласти цю невдачу виключно на Смілянського — питання дискусійне.

Поштомати «Укрпошти»

Топменеджер повідомив про запуск мережі поштоматів «Укрпошти» 14 жовтня 2025 року. Компанія підписала договір з українським виробником Modern Expo на постачання перших 100 пристроїв, які пристосовані до роботи в умовах відсутності електроенергії та зв’язку.

Смілянський обіцяв, що першу сотню поштоматів встановлять вже до Нового року: «Перші 100 поштоматів плануємо встановити вже до Нового року: 70 — у Києві та 30 — в Одесі. Далі — отримаємо ваш зворотний зв’язок і масштабуватимемо їх на всю країну».

5 грудня Смілянський повідомив про встановлення першого поштомату «Укрпошти» і протестував його. Як потім стало відомо, пристрій розташований на Майдані Незалежності, поруч з Головпоштамтом.

До кінця 2026 року «Укрпошта» планує поставити тисячу поштоматів. Про це писало видання «Інтерфакс-Україна».

Довідка Finance.ua Попри обіцянки встановити 100 поштоматів до Нового року, підтверджено тільки встановлення одного поштомату на Майдані Незалежності у Києві. Чи реально встановити 1 тис. поштоматів до кінця 2026 року ― це відкрите питання. Перші тендери на закупівлю пристроїв від інших виробників були скасовані, а останній ― досі не завершений.

Тариф «Ескорт»

Смілянський у соцмережах запропонував користувачам назвати тариф передавання посилок у межах одного відділення і запропонував свій оригінальний варіант: «Мало хто знає, що в нас є тариф на відправку посилок та документів, де ви можете передати їх у межах одного відділення, а отримувач може забрати всього за 30 гривень. Для порівняння: залишити речі в камері схову УЗ („Укрзалізниці“ ― Авт.) коштує 80−150 гривень за добу. А в нас 7 днів за 30 гривень, а задоволення те саме. Тож я подумав: а чому б нам не назвати цей тариф „Ескорт“? Бо ми фактично супроводжуємо вашу посилку, поки вона чекає на отримувача. Найдоступніший ескорт на ринку, між іншим».

Топменеджер запропонував користувачам проголосувати за назву цієї послуги. На вибір три варіанти:

«Ескорт». «Залишай та забирай». Інший.

Довідка Finance.ua Станом на 21 лютого 2026 року тариф не має якоїсь короткої назви на офіційному сайті «Укрпошти» і називається просто «Відправка в межах відділення». Результати «голосування» не вплинули на назву тарифу.

Кредитування пенсіонерів

Смілянський розповів, що «Укрпошта» вже надає «кредити» пенсіонерам: «Ми вже зараз кредитуємо, це називається «на зошит». Закінчилась у бабусі пенсія, а їсти треба. Листоноша прийшла, запитала, що хоче бабуся. У неї зошит і вона відмічає «Петрівна. Дві пачки макаронів ― 76 грн». Купила, віддала Петрівні макарони, прийшла пенсія і бабуся закрила попередній «овердрафт».

Топменеджер заявляє, що це не офіційна політика компанії, а швидше ініціатива листонош і він не збирається забороняти таке «кредитування». Та ця послуга може стати офіційною: «Коли запрацює банк, буде просто офіційний овердрафт».

Довідка Finance.ua Хоча практику «на зошит» важко назвати кредитом, але вона справді існує в селах. Наскільки вона поширена ― невідомо. Так само невідомо, чи дійсно поштовий банк кредитуватиме пенсіонерів.

100% бронювання співробітників

Смілянський заявляє, що «Укрпошта» має право бронювати усіх військовозобов’язаних чоловіків: «Нам надали бронювання не за те, що ми — Укрпошта, а за те, що ми — військова інфраструктура. У нас є контракт із Міноборони на розповсюдження повісток».

Водночас плата за бронювання досить висока для компанії. За словами Смілянського, через це їм майже щотижня підпалюють відділення: «Ми за це бронювання постраждали, адже ніхто не каже, скільки нам палять відділень і скільки ми їх ремонтуємо. Це вже на мільйони гривень».

Довідка Finance.ua «Укрпошта» бронює військовозобов’язаних чоловіків, про що прямо зазначено в описах вакансій компанії. Проте наскільки правдиві тези про майже щотижневі підпали ― невідомо.

Роботи на складах «Укрпошти»

«Укрпошта» має 24 роботизованих сортувальних центри, на яких автоматично сортують посилки. Це дозволило суттєво скоротити час на обробку. Роботи сортують до 4 тисяч великих посилок за годину і до 8 тисяч ― невеликих. Ефективність сортувальників-людей в рази гірша ― 600 посилок за годину.

У майбутньому роботи сортуватимуть газети та листи: «Ми дуже багато інвестуємо. Вперше в історії „Укрпошти“ газети будуть сортуватися роботами. Ми розуміємо, що кількість листів буде зменшуватися, тому, щоб утримувати прибутковість, ми маємо знизити вартість цієї послуги. Робот зарплату не просить».

Довідка Finance.ua Компанія справді інвестувала у роботизовані сортувальні центри, які вже працюють і значно перевищують ефективність ручної обробки. Його обіцянка щодо автоматизації сортування газет та листів також має реалістичний вигляд.

Пункти видавання посилок у кафе, магазинах і на АЗС

Ігор Смілянський розповів «Інтерфакс-Україна», що «Укрпошта» планує запустити агентські точки з видавання посилок, які працюватимуть у магазинах, кафе, АЗС і інших місцях обслуговування.

Наразі, за його словами, вже є дев’ять пілотних точок у Києві. Після аналізу якості послуги «Укрпошта» почне масове залучення партнерів у всій країні. Це планують зробити наприкінці I кварталу 2026 року.

Оплата доставки та керування посилкою в застосунку

Зовсім скоро клієнти «Укрпошти» зможуть користуватися тим же функціоналом, який пропонує застосунок «Нової пошти». Ці функції допрацюють до кінця зими.

«До кінця лютого ми доопрацюємо можливість оплатити посилку і керувати її доставкою. Буде точно, як в „Нової пошти“», ― сказав Смілянський.

Листоноши з POS-терміналами

Ще один спосіб зробити сервіс кращим для клієнтів ― надати листоношам мінікомп’ютери з POS-терміналами, які дозволять сплачувати послуги карткою навіть в умовах відключення світла. Їх планують видати листоношам до літа 2026 року.

«Вони тримають до 8 годин без електрики, плюс ми купуємо павербанки, які дадуть додаткову можливість працювати… Ці мінікомп’ютери вже придбані, ми лише допрацьовуємо софт», ― сказав Смілянський.

Доставка продуктів з АТБ

13 листопада 2025 року Смілянський повідомив , що продукти з АТБ можна замовити на будь-яке відділення «Укрпошти»: «Відсьогодні два лідери ринку — „АТБ-Маркет“ та „Укрпошта“ ― оголошують про старт спільної акції: безкоштовна доставка продуктів із сайту АТБ у будь-який із 26 000+ населених пунктів України при замовленні від 299 гривень».

Акція тривала до 30 листопада. Зараз в інтернет-магазині та застосунку АТБ немає можливості обрати спосіб доставки продуктів через «Укрпошту».

Довідка Finance.ua Спільна акція АТБ і «Укрпошти» стала можливістю замовити продукти за доступною ціною з безоплатним доставлянням для тисяч українців, зокрема для тих, які живуть у віддалених селах. Але зараз ця функція недоступна.

Середній вік автопарку знизився до 5 років

«Коли у 2016 році до „Укрпошти“ прийшла нова команда, середній вік автопарку компанії становив 17−18 років. Автомобілі, які частіше стояли на ремонті, ніж долали маршрути, уповільнювали роботу пошти та були предметом жартів у соцмережах. Сьогодні ми розпродаємо залишки цього мотлоху на аукціонах, а середній вік автопарку після передавання нової партії автівок становитиме лише 5 років — тобто на рівні світових стандартів», ― написав Смілянський у соцмережах.

30 квітня 2024 року Смілянський повідомив у соцмережах, що «Укрпошта» продаватиме старі транспортні засоби й анонсував перші аукціони «автомотлоху»: «Ми виставляємо на „Prozorro.Продажі“ 531 авто, здебільшого 90-х та 2000-х років, які або поповнять автопарк когось з колекціонерів, або (на що я сподіваюсь) потраплять до волонтерів, і після ремонту та перебірки 3−4 авто в 1 на ходу, допоможуть ЗСУ там, де це потрібно».

Наступного дня Смілянський прозвітував про результати перших аукціонів, на яких «Укрпошті» вдалося виручити на 60% більше запланованого.

Друга частина продажу транспортних засобів була анонсована 2 грудня 2025 року. За 716 авто «Укрпошта» вторгувала 9 млн грн.

У компанії залишилося близько 250 транспортних засобів, які вона планує продати. «У нас залишилася остання партія ― десь 250 авто, на продаж яких ми зараз отримуємо дозвіл акціонера, і з величезним задоволенням незабаром розпочнемо останній аукціон із продажу цих раритетів», ― написав Смілянський.

Видавання посилок за 30−45 секунд

Смілянський розповів в інтерв’ю «Економічній правді», що від вересня 2025 року у відділеннях «Укрпошти» запустили експрес-віконця для швидкого отримання доставлення: «Ми з вересня запустили експрес-вікно, зробили нову систему видачі посилок ― 42 секунди».

Експрес-вікна ― це спеціалізовані каси, що позначені жовто-чорною табличкою. Вони є лише у міських відділеннях з двома касами та більше, і пристосовані спеціально для видавання та відправки посилок і листів, а також отримання післяплати.

Стандарт видавання посилки ― 42 секунди, а загальний час обслуговування в експрес-вікні близько 2−3 хвилин. Поки що це тестовий запуск, який охопив 1500 відділень.

Довідка Finance.ua Експрес-вікна справді запущені у деяких відділеннях. Проте відгуки користувачів соцмереж свідчать, що поява нового сервісу не завжди пришвидшує отримання чи відправлення посилок / листів.

Звільнення з «Укрпошти»

Тему звільнення Смілянського неодноразово порушували під час інтерв’ю. Топменеджер сказав, що хоче піти після завершення контракту (його подовжили до трьох місяців після дня перемоги ― Авт.). Важлива умова ― відкриття поштобанку.

«Є план реалізувати банк, бо це останнє, що мені залишилося. Я буду впевнений, що коли ми його реалізуємо, „Укрпошта“ залишиться незалежною компанією на багато-багато років», ― сказав Смілянський в інтерв’ю «Економічній правді».

А ще топменеджер розповів, що хотів би показати приклад, як треба йти з посади: «Я колись казав, що я показав приклад, як треба приходити на посаду: був відкритий конкурс, мене обрали. Я хочу показати приклад, як треба йти з посади. Не треба сидіти, поки тебе ногами винесуть».

