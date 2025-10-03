ПФУ розпочав фінансування пенсій за жовтень
Пенсійний фонд України 2 жовтня розпочинає фінансування пенсій за місяць. Гроші виплачуються через «Укрпошту» та банки.
Про це повідомляє ПФУ.
Загальна сума за місяць очікується трохи менше ніж 70 млрд гривень. У вересні ПФУ виплатив 67,3 млрд гривень, що на 1,5 млрд гривень менше, ніж у серпні.
Виплата пенсій проводиться з 4 по 25 число кожного місяця. У разі якщо встановлена дата виплати пенсії припадає на святковий або вихідний день, пенсія може бути виплачена достроково, але в межах виплатного періоду.
Читайте також
Пенсійний фонд України зафіксував різке зниження показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який враховується для обчислення пенсії. У липні він впав майже на 2 тисячі гривень.
Про це свідчать дані ПФУ.
За даними ПФУ, офіційна зарплата в липні становила 20 455,65 гривні, що на 1 981,41 гривні менше, ніж в червні (22 336,81 гривні).
