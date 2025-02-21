Гуманітарні авто для військових: уряд ухвалив рішення щодо пального і запчастин — Finance.ua
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Гуманітарні авто для військових: уряд ухвалив рішення щодо пального і запчастин

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Гуманітарні авто для військових: уряд ухвалив рішення щодо пального і запчастин
Гуманітарні авто для військових: уряд ухвалив рішення щодо пального і запчастин
Військові частини зможуть списувати майно, яке було використане для обслуговування автомобілів, отриманих військовослужбовцями як гуманітарна допомога.
Кабінет Міністрів України вніс зміни до пункту 16 Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах.
Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Що це дасть?

  • Нові правила запроваджують правові механізми списання використаних паливно-мастильних матеріалів та запчастин для ремонту чи відновлення транспортних засобів гуманітарної допомоги, кінцевими набувачами яких є військовослужбовці.
  • Це стосується автомобілів, які перебувають на тимчасовому державному обліку в територіальних органах МВС та залучені до виконання оборонних завдань згідно з порядком, встановленим Міністерством оборони.
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Ухвалене рішення забезпечить належний облік військового майна, використаного для обслуговування транспортних засобів, які військовослужбовці отримали як гуманітарну допомогу. Зміни реалізують норми Закону України від 08.11.2023 р. № 3448-IX щодо ввезення, обліку та розподілу гуманітарної допомоги.
За матеріалами:
Finance.ua
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